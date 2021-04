Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással voltak az állapotára.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással...","id":"20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a441d5d2-aaef-4de3-a72a-002664487571","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","timestamp":"2021. április. 20. 19:22","title":"Szélütések okozták a washingtoni Capitoliumot védő rendőr halálát januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","shortLead":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","id":"20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4720-2e71-4b48-bfaf-ca65664f1008","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","timestamp":"2021. április. 22. 10:37","title":"Megvan, milyen néven és mikor nyit a volt Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál számít nagy lemorzsolódásra az egyre magasabb takarmányárak miatt.","shortLead":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál...","id":"20210420_tenyleg_dragul_a_hus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3c248f-5738-4bf3-a453-d3b62f252b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tenyleg_dragul_a_hus","timestamp":"2021. április. 20. 14:45","title":"Nagyot nőhet a tej, tojás és a hús ára, akár 1800 forint is lehet egy kiló csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami egészségügyi szolgálat, az NHS. ","shortLead":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami...","id":"202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ca8d8-00dc-41c5-b18e-199a0a51bac8","keywords":null,"link":"/360/202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","timestamp":"2021. április. 20. 16:00","title":"Különös kütyüt ajánlanak az angolok a kínzó fejfájás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd meghajlítani.","shortLead":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd...","id":"20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f835321-3be1-4c2c-8a96-ad1424396c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","timestamp":"2021. április. 21. 11:03","title":"Kinyitható táblagéppel jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző törvényt. ","shortLead":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző...","id":"20210420_CEU_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee98e3c9-063a-4146-82a1-9fc439f3a821","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_CEU_torvenymodositas","timestamp":"2021. április. 20. 18:15","title":"CEU: Nem tesszük ki magunkat újra egyetlen ember és rezsimje politikai szeszélyeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása. Iszlamista, de állásfoglalásai „kóserré” tehetik a jobboldal szemében.","shortLead":"Pártjának alig pár képviselője van a Kneszetben, de Manszúr Abbaszon múlhat az új izraeli kormány megalakulása...","id":"202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf1efa4c-bc1d-4fe1-9ff9-774323a27781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba611204-eaca-47ea-ad95-e739cd858f7b","keywords":null,"link":"/360/202115_manszur_abbaszizraeli_arab_kiralycsinalo","timestamp":"2021. április. 20. 17:00","title":"Arab politikus az izraeli kormányban? Most először ez is előfordulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]