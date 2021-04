Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b1de3136-cc92-4c97-8999-8b5c4cc16300","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjéért kapta meg a legjobb rendezőnek járó díjat. ","shortLead":"A nomádok földjéért kapta meg a legjobb rendezőnek járó díjat. ","id":"20210426_Chloe_Zhao_is_Oscardijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1de3136-cc92-4c97-8999-8b5c4cc16300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc0c6da-fb88-417e-8162-c89a4805c701","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Chloe_Zhao_is_Oscardijas","timestamp":"2021. április. 26. 03:05","title":"Chloé Zhao is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","shortLead":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","id":"20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03556f38-c4bc-40c4-903b-96230dec9fac","keywords":null,"link":"/sport/20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","timestamp":"2021. április. 26. 18:58","title":"Kizárják a Juventust és a Milant a bajnokságból, ha nem lépnek ki a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás Gergely szerint ezt is monta Orbán Viktor Ursula von Leyennek, amikor együtt vacsorázott az Európai Bizottság elnökével. De arról is beszélt neki, hogy kellene egy Kína-stratégia, Oroszországgal pedig együtt kell működni.","shortLead":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás...","id":"20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9081757-56e3-4f6d-9be9-ab8a216a064a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","timestamp":"2021. április. 25. 08:20","title":"A kormány ígéri, hogy azt a rengeteg pénzt, amit az EU ad, főleg az egészségügyre fordítják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins lett. Nyert a Még egy kört mindenkinek is. ","shortLead":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb...","id":"20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2df3a4-c7c5-4702-999a-1acfa40c0851","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 26. 00:10","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmnek járó díjat - Oscar 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2089dc-8382-4980-96c2-d6d53c7b85e8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1986. április 26-át az egész világ megérezte: ekkor robbant fel a csernobili atomerőmű, melynek utóhatásait ma is nyögjük. Képgalériában mutatjuk be, hogy a katasztrófa után 35 évvel mit is láthatna az, aki a környékre látogat. ","shortLead":"1986. április 26-át az egész világ megérezte: ekkor robbant fel a csernobili atomerőmű, melynek utóhatásait ma is...","id":"20210426_csernobil_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2089dc-8382-4980-96c2-d6d53c7b85e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886169ee-56e6-4907-84ff-8a07b4e522cb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210426_csernobil_2021","timestamp":"2021. április. 26. 18:30","title":"Így néz ki ma Csernobil környéke - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","shortLead":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","id":"20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b9da01-904e-4de3-b16d-ea386ec5aa85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","timestamp":"2021. április. 25. 17:13","title":"Bill Gates: Jövőre az egész világon visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]