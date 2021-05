Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","shortLead":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","id":"20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03ab07-73f5-485a-a3b0-2ff4035ce4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","timestamp":"2021. május. 08. 16:52","title":"Élete századik pole pozícióját szerezte Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","shortLead":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","id":"20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fd6e1-979a-46c5-a1fe-dc09697817a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","timestamp":"2021. május. 08. 19:51","title":"Vasárnap hajnalban érkezhet a Föld légkörébe a kínai rakéta irányíthatatlanná vált darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési sérüléseket szerzett a kezében felrobbant iPhone-jától.","shortLead":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési...","id":"20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b8681-8593-4230-a48f-a286c1514151","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","timestamp":"2021. május. 10. 11:03","title":"Állítja, arcába robbant az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli órákban\" – így nyilatkozik az idős Arany János egy 1879-es interjúban, melyre Császtvay Tünde, a BTK Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője talált rá. Az interjú a visszavonultan élő költő pesti lakásában készült. ","shortLead":"\"Nem jön hozzám senki, mert már évek óta én sem látogatok meg senkit. Legföllebb a Dunaparton sétálok egy kicsit déli...","id":"20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb99a24b-1134-4b48-bc2c-5e1beeb29cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_A_maganeletebe_enged_bepillantast_Arany_Janos_egy_elokerult_kozel_150_eves_interjuban","timestamp":"2021. május. 10. 10:55","title":"A magánéletébe enged bepillantást Arany János egy előkerült, közel 150 éves interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet, hogy az operációs rendszer új verziója az eredetileg tervezett formában soha nem kerül a felhasználók elé.","shortLead":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet...","id":"20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff619b9-4660-4c1a-9e2e-67f0f0d251cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Ez a Windows-verzió gyenge gépen is jól fut – de lehet, hogy már sosem kapjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","shortLead":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","id":"20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e04bec-d0e4-4290-ae5d-df748da6f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","timestamp":"2021. május. 09. 20:57","title":"Nincs kivétel, mindenkitől kérik a védettségi igazolványt a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","shortLead":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","id":"20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bee5f4-4b29-448a-aa6f-ecb98de7e88b","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","timestamp":"2021. május. 08. 15:01","title":"Film készül Pamela Anderson és Tommy Lee szexvideójának történetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]