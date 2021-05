Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","shortLead":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","id":"20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516ccbd-25a0-42e6-aa35-377bd11de8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","timestamp":"2021. május. 19. 11:21","title":"Tovább feszítik a húrt: 830 lóerőnél erősebb V12 jön a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","shortLead":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","id":"20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a836d5-f065-4379-ac47-d8fe89b0ef22","keywords":null,"link":"/elet/20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","timestamp":"2021. május. 19. 18:27","title":"Tíz ázsiai vadkutya született a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot...","id":"20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2e355f-617f-479a-b990-74f939df5969","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","timestamp":"2021. május. 20. 07:20","title":"Bekövetkezett: a legnépszerűbb amerikai monstrum is villanyautóvá vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes parkolás. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes...","id":"20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a783719-f443-4fdf-af9b-47601a6435b8","keywords":null,"link":"/360/20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","timestamp":"2021. május. 19. 08:02","title":"Radar360: Megint akadályoztuk az EU-t, pedig 13 millió euró jöhet Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly zavart okozhat az új variáns.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly...","id":"20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7334033-ab74-4bb8-89e3-9a3ed935c74f","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","timestamp":"2021. május. 18. 19:06","title":"Nyugtalanság az indiai vírusmutáns miatt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","shortLead":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","id":"20210519_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bb4afb-abb2-4e02-9904-c30e66207803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2021. május. 19. 08:15","title":"0,6 százalékos nyugdíjemelés jön június 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]