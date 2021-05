Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az Osztálykirándulás című dalt Zoránnal közösen énekelte, és besegített nekik Presser Gábor is. Ezt a dalt küldte Karikó Katalinnak Koncz Zsuzsa 2021. május. 25. 17:56

Megújult a főépület és a belső udvar is, és új kiállítások is indultak a kastélyban. Átadták a felújított Esterházy-kastélyt Tatán 2021. május. 25. 14:39

Trükkösen csökken a szocho, örülhetnek a jól kereső fiatalok, ösztönzik a kriptovaluta-kereskedelmet. Adótörvény-tervezeteket nyújtott be a kormány. Adók és kapók: kitől és mire venne el a kormány jövőre? 2021. május. 24. 08:30

A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni. Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt 2021. május. 25. 05:56

Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről. Koronavírus: 21 beteg meghalt, 164 új fertőzöttet találtak 2021. május. 25. 08:48

A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt. Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza 2021. május. 23. 19:12

Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná. Karikó Katalin nem ékszerre költené a Nobel-díj jutalmát, ha megkapná 2021. május. 24. 12:20

A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak, a belorusz újságíró azonnal pakolni kezdett. Amikor meghallotta, hogy a gépet Minszkbe vezényelték, hirtelen pakolni kezdett a belorusz újságíró 2021. május. 24. 18:22