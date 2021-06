Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész azt mondja, nem küldtek érte taxit. Kis színes történet "egy szívességmelóról": A friss Kossuth-díjas zenész... 2021. június. 10. 09:31 Nem ment el Nagy Feró a klipforgatásra A gazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít, így több adóbevétele lesz az államnak. A miniszterelnök rögtön ad félezer milliárd forintnyi adóvisszatérítést a gyerekes munkavállalóknak. Nem világos, miért pont nekik, és miért nem a nagyon magas hiányt és államadósságot csökkentik inkább. Mármint azon túl, hogy a kifizetést éppen a választások elé időzítenék. A miniszterelnök rögtön ad félezer... 2021. június. 09. 16:42 Orbán Viktor tücsök, nem hangya: ha pénzt lát, azonnal elkölti a választások előtt 126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert. 2021. június. 09. 12:39 Kilométerenként 4,36 milliárdért dolgozik az ország legdrágább vasútvonalán Mészáros cége és a Strabag Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást, pedig az MLSZ a saját szabályait is megszegve juttatta az extra támogatást Orbán Viktor fociakadémiájának. 2021. június. 09. 17:55 Nem nyomoz a NAV a felcsúti tao-támogatások ügyében A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt. 2021. június. 10. 11:08 Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.

2021. június. 10. 14:31 Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között. 2021. június. 09. 16:00 A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében