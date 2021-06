Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel a hasonlattal mutatja be a jegybank, miért kellene kilépnie a hitelmoratóriumból annak, aki már képes törleszteni.","shortLead":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel...","id":"20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598751a6-87e7-494f-ac46-124c7285cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","timestamp":"2021. június. 28. 10:08","title":"MNB: Már több a kockázata a hitelmoratóriumban maradásnak, mint az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","shortLead":"Ez lesz a főváros egyetlen szabad vízi strandja.","id":"20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a676047a-237d-46ea-910d-3515e5059992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee730a7f-07d9-481c-9e8f-ca64fbdc9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_duna_strand_budapest_lagymanyos","timestamp":"2021. június. 29. 16:39","title":"Strand nyílik a Lágymányosi-öbölnél, a Dunában lehet majd úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","shortLead":"Megoldás lehetne a legnagyobb problémára, hogy a gyalogosok észre sem veszik őket.","id":"20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c900d3a1-3b8a-4c99-8168-5212c99ea283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb43d9-70aa-4b2f-adb6-aec68c01c415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Mestersege_hangot_kaphatnak_az_elektromos_rollerek","timestamp":"2021. június. 29. 12:07","title":"Mesterséges hangot tesztelnek az elektromos rollerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","shortLead":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","id":"20210628_venusz_felhok_foszfin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea98db-3d89-431f-97a5-5ad9795c939d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_venusz_felhok_foszfin","timestamp":"2021. június. 28. 20:15","title":"Kutatók szerint nem lehet élet a Vénuszon, mert a felhői túl szárazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","id":"20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092aecc2-cedb-4d32-9163-0d89676026b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","timestamp":"2021. június. 29. 17:13","title":"Nagyobb iPadeket készítene az Apple, hogy kiváltsa velük a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

","shortLead":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki...","id":"20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921ebc2-d184-4e42-b41c-08fa936e8d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:25","title":"Justin Bieber nagyon kedvesen küldte el a fenébe a rajongóit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]