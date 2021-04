Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","shortLead":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","id":"20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374fe902-e8ec-4092-a758-b406437c84d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","timestamp":"2021. április. 14. 17:15","title":"2300 lóerős új elektromos hiperautót terveznek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","shortLead":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","id":"20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0376121-f3a2-4b96-8b7f-66ff58d9840e","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","timestamp":"2021. április. 12. 18:27","title":"Tízezer tesztet oszt szét a diákok és pedagógusok szűrésére a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","shortLead":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","id":"20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcf8ae-9ec1-4345-beb2-e22e94e76e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","timestamp":"2021. április. 12. 21:28","title":"Videó: hatalmas tűz ütött ki egy szentpétervári gyárépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338826d-4757-4403-94df-9c093a7a171b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves Ludwig Ahgren még akkor sem kapcsolta ki a kamerákat, amikor fürödni vagy auldni ment. 