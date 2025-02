Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","shortLead":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","id":"20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"84446dfd-3aec-4f82-bb4f-d24fca6fb129","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","timestamp":"2025. február. 13. 15:49","title":"Az osztrák szélsőjobb vezetője új választásokat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","shortLead":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","id":"20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079.jpg","index":0,"item":"91a96cb8-a4f9-4f6f-bb33-7767b68ec6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","timestamp":"2025. február. 13. 07:21","title":"265 lóerős benzinmotorral gazdagodnak a Volkswagenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei ellen. A városban a repülőterek és a tömegközlekedés nagyrészt megbénult.","shortLead":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei...","id":"20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d.jpg","index":0,"item":"e2631414-27d0-4a17-9abc-fc38b1d7a05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","timestamp":"2025. február. 13. 19:00","title":"Brüsszel megbénult, százezren tüntettek a megszorítások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9af489-9608-4666-9b8f-4d0044aee6b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sejtelmes posztban jelentette be egy bemutató dátumát Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Gyakorlatilag borítékolható, hogy a legolcsóbb iPhone új generációja fog érkezni.","shortLead":"Sejtelmes posztban jelentette be egy bemutató dátumát Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Gyakorlatilag borítékolható...","id":"20250214_apple-bejelentes-esemeny-datum-tim-cook-iphone-se-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9af489-9608-4666-9b8f-4d0044aee6b0.jpg","index":0,"item":"88a14103-a507-404f-b4ce-d87f9a77c8af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_apple-bejelentes-esemeny-datum-tim-cook-iphone-se-megjelenes","timestamp":"2025. február. 14. 13:03","title":"Sejtelmes bejegyzést tett közzé az Apple: a dátum a legolcsóbb új iPhone érkezését jelezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendszeres a rongálás.","shortLead":"Rendszeres a rongálás.","id":"20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678.jpg","index":0,"item":"8fd68543-27e3-41a7-8f89-70892b19d939","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","timestamp":"2025. február. 12. 16:45","title":"Már megint letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni a platformon a fiatalkorú felhasználókat.","shortLead":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni...","id":"20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0.jpg","index":0,"item":"f77b6392-c541-4e30-9d2f-2aff9c8af873","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","timestamp":"2025. február. 13. 13:03","title":"Jön a YouTube nagy újítása, végleg kiszűrné a gyerekeket a platformon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú repülőúton történő alvással kapcsolatban. Az ötletük sokkal veszélyesebb, mint amilyennek elsőre látszik.","shortLead":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú...","id":"20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2.jpg","index":0,"item":"3ebf5019-2f60-4240-9c3d-12659efd671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","timestamp":"2025. február. 12. 19:03","title":"A TikTokon nagyot megy egy tipp a kényelmesebb repüléshez, de ha jót akar magának, inkább ne próbálja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","shortLead":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","id":"20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5.jpg","index":0,"item":"1cf8fc97-47fb-436f-b3a9-fb85861c60a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","timestamp":"2025. február. 13. 11:22","title":"Olasz beszállítókkal októberben indulhat a BYD szegedi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]