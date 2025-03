Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni egy játékot. Egyelőre viszont több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni...","id":"20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640.jpg","index":0,"item":"48e49b29-4086-4637-b077-7f6a6edc318e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Beépíti a Microsoft a mesterséges intelligenciát a játékokba, csalni is lehet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","shortLead":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","id":"20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2.jpg","index":0,"item":"4af1925a-c3da-442d-8b1f-b9d74406eb22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","timestamp":"2025. március. 14. 08:41","title":"Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","shortLead":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","id":"20250314_publicus-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"344a1e24-56fe-4b13-a2e1-b0fe06e2a733","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_publicus-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 06:43","title":"Publicus: Két százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","shortLead":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","id":"20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8.jpg","index":0,"item":"fd0fb95a-757e-4ba5-9977-3571ae84a70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","timestamp":"2025. március. 12. 20:20","title":"Első hivatalos fotókon a debreceni BMW testvére, az új i3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat magára az áttörés, a növényi alapú alternatívát gyártó cégeknél rövid időn belül töredékükre estek a részvényárak. A folyamatnak több oka van, a piaci szereplők ezzel együtt optimisták, és a bátor befektetőknek a mostani szintek akár jó belépési pontot is jelenthetnek, ha épp akad elkölteni való pénzük. Lehet, hogy hazai célpontokat nem találnak, mivel a kormány újonnan bejelentett tervei szerint a teljes szegmenst betiltaná.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy végnapjait éli a piaci csodának indult mesterségeshús-piac: amíg a műhúsoknál továbbra is várat...","id":"20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64693e65-1706-4ccf-86f6-eeb9e6fdf06d.jpg","index":0,"item":"9480210f-755d-4450-b598-f1d0bf782926","keywords":null,"link":"/360/20250313_muhus-piac-orban-kormany-betiltas","timestamp":"2025. március. 13. 19:48","title":"A kormány akkor tiltja be, amikor már magától is megdögleni látszik a műhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1996697-926c-4ceb-986d-f680a608db5a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartotta az EU-t, végül a zsarolás eredményeként négy személyt tudott lehúzatni a szankciós listáról.","shortLead":"A magyar kormány az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartotta az EU-t, végül a zsarolás eredményeként négy személyt...","id":"20250314_oligarcha-szankciok-szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1996697-926c-4ceb-986d-f680a608db5a.jpg","index":0,"item":"8090db13-4589-4ceb-a5eb-faab5f39be8b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250314_oligarcha-szankciok-szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 13:00","title":"Az Arsenal volt tulajdonosának húgát és az orosz sportminisztert is lehúzatták Orbánék az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék lehúzni a szankciós listáról.","shortLead":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék...","id":"20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34.jpg","index":0,"item":"be26932e-f7ba-4a12-b918-070f732e0d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","timestamp":"2025. március. 13. 14:14","title":"FT: Nyolc helyett már csak egy orosz oligarchát mentene fel Magyarország az uniós szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte, hogy dönthetnek? Mit szól hozzá Gulyás Gergely, hogy a magyarok többsége szerint a miniszterelnök politikája inkább az EU gyengítését szolgálja, mint a reformját? Ki fogja eldönteni, melyik kettős állampolgárt kell kiutasítani? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte...","id":"20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc.jpg","index":0,"item":"f82ff898-d516-4239-8dd8-fa957a38ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 14:35","title":"A kettős állampolgárokat vagy Rogán Antalt könnyebb kitiltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]