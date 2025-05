Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető, hogy a bennfentes kereskedelem vádja áll a háttérben.","shortLead":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető...","id":"20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e.jpg","index":0,"item":"69ec232c-1cee-4237-ae20-81f47e7df42b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 07:48","title":"Harmadik alkalommal is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenes koncertre több mint 2 millióan látogattak el.","shortLead":"Az ingyenes koncertre több mint 2 millióan látogattak el.","id":"20250504_Lady-Gaga-Brazilia-koncert-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"a0b72454-2f09-4c88-9f04-8ae3bc22464f","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Lady-Gaga-Brazilia-koncert-terrortamadas","timestamp":"2025. május. 04. 18:08","title":"Bombatámadást hiúsított meg a brazil rendőrség Lady Gaga riói koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0685e9b-7a08-47f8-92a5-59c55fe37d80","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet.","id":"20250506_balaton-zamardi-nyil-kacsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0685e9b-7a08-47f8-92a5-59c55fe37d80.jpg","index":0,"item":"0849e031-9524-43e6-b9a9-2b5e912d89fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_balaton-zamardi-nyil-kacsa","timestamp":"2025. május. 06. 05:50","title":"Nyíllal átlőtt fejű kacsa úszkált a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS azért még mindig gyorsabb nála.","shortLead":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS...","id":"20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082.jpg","index":0,"item":"129d9d35-1fb4-4c52-8ed7-bff683eac702","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","timestamp":"2025. május. 05. 07:59","title":"Új rekordidő a 160 millió forintos Mustangtól, de a sokkal olcsóbb Porsche még mindig veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is egy ilyen fejlesztésébe társul be.","shortLead":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is...","id":"20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"a70f5b89-790b-49a8-aaa3-63fca4420503","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","timestamp":"2025. május. 06. 10:27","title":"Fogyasztóinjekció fejlesztésébe száll be a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","shortLead":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","id":"20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054.jpg","index":0,"item":"456f07d0-bbeb-4c20-9083-9344d90ef9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","timestamp":"2025. május. 04. 20:46","title":"Villámárvizet okozott a Balatonnál egy szupercella – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]