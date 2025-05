Alig egy nappal azt követően, hogy Orbán Viktor ünnepélyes keretek között bejelentette, hogy a Szegeden gyárat építő kínai e-autó óriás, a BYD Magyarországra hozza európai központját, arra is fény derült, hogy pontosan hova költözik a cég: a Portfolio szúrta ki azt a Linkedin-bejegyzést, amelyből kiderül, hogy az Újbudán, a Budafoki út 91-93. cím alatt található IP West irodaházat választotta új otthonául. Az ingatlant a tulajdoni lap szerint a BYD komáromi székhelyű leányvállalata, a BYD Europe Holding Kft. március 31-én vásárolta meg.

Az eladó egy osztrák ingatlanos cég, a CA Immo, az irodaházba pedig számos NER-közeli cég be van jegyezve. Egyikőjük az Acemil Zrt., amely számos Magyarországra érkező kínai beruházásban szerepet játszott. Azt 2023-ban a Direkt36 tárta fel, hogy ez a cég dolgozik azon, hogy Magyarországon legyen a kínai vegyianyag-kereskedelem elosztóközpontja. A cég eredeti neve egyébként Asian Central European Intermodular Logistic Zrt. volt.

Mint azt akkor az oknyomozó portál is megírta, az Acemil végső tulajdonosa egy Tibidabo nevű magántőkealap, amelynek végső tulajdonosa a magántőkealapoknál megszokott módon ismeretlen, a Direkt36 azonban több arra utaló jelet is talált, hogy a cég Rogán Antalhoz kötődik. Azt a HVG írta meg, hogy a Tibidabo tulajdonában van az az Alfa Works Kft. is, amely mintegy 350 kirgiz vendégmunkást hozott az SK On iváncsai akkumulátorgyárába, akiket később egy évvel ezelőtt hirtelen kirúgtak.

Az Acemil tavaly egy másik fontos kínai-magyar beruházásban is érintett volt: a világ egyik legnagyobb mozdony- és motorvonat-gyártójával, a kínai CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd.-vel kötött megállapodást, amelynek értelmében Magyarországon is mozdonygyártási kapacitások jöhetnének létre. Azóta az is kiderült, hogy a Lázár János-féle Építési és Közlekedési Minisztérium 20 darabot vásárolna az itt készült mozdonyokból a MÁV részére.

A Budafoki úti ingatlanba van bejegyezve a Dicső Gábor-féle VPP-csoport számos cége is. A szintén a közelben található Budapesti Erőmű korábban ezen a cégcsoporton keresztül került a Habony–Tombor-körhöz köthető Progressus Magántőkealap tulajdonába. (Egy másik cégláncon keresztül ez a magántőkealap annak az olaszországi villának is a tulajdonosa, amelyet a múlt héten Orbán-villaként tárt fel az olasz sajtó.)

Az erőmű tulajdoni láncában jelenleg is szereplő VPP-cégek, a VPP Invest és a VPP Project tulajdonosai között nincs ott Dicső (és ezek nem is az újbudai irodaházba vannak bejegyezve), ugyanakkor korábban, 2023 májusáig felügyelőbizottsági tag volt a VPP Project és a francia Veolia közös leányvállalatában, a CHP Energiában, amely a Budapesti Erőmű Zrt. közvetlen anyavállalata. Dicsőéknek pedig feleségével együtt 48 százalékos tulajdonrésze van abban a VPP Magyarországban, amelynek 2017 és 2020 között a VPP Project volt a többségi tulajdonosa.

Az IP West irodaházat egyébként az irodainfo.com szerint 2009-ben építették, teljes területe 26 ezer négyzetméter, amelyből 16,6 ezer négyzetméter jelenleg is kiadó. A BYD kétezer munkahelyet hozna itt létre egy összesen 100 milliárd forintos beruházás keretein belül, amelyhez a kormány 20 milliárd forint támogatást tervez biztosítani, ezt Szijjártó Péter árulta el pénteken.