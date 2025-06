Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti” a kereskedelmi háború lezárását jelentő májusi megállapodást, és megszüntetheti Kína ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait.","shortLead":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti”...","id":"20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"7deb28f5-a8e8-4d6d-aa00-812a6565cc82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","timestamp":"2025. június. 11. 15:00","title":"Megegyezett Kína és az Egyesült Államok, ismét exportálhatnak ritkaföldfémeket a kínai vállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minisztérium szerint a plázastop szigorítása nem szigorítás, eredetileg is az volt a szándék, hogy a kormány engedélye nélkül ne nyílhasson cipőbolt egy elektronikai üzlet helyén. A kormány önmagában nem kíván beleszólni ingatlantranzakciókba, de ügyelni kell a „vonzáskörzetre gyakorolt hatásokra”.","shortLead":"A minisztérium szerint a plázastop szigorítása nem szigorítás, eredetileg is az volt a szándék, hogy a kormány...","id":"20250612_Az-EKM-az-ott-elok-vedelmevel-indokolja-a-plazastop-turbofokozatra-kapcsolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76.jpg","index":0,"item":"531d3ed2-db9f-4565-a536-f1f720713cc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Az-EKM-az-ott-elok-vedelmevel-indokolja-a-plazastop-turbofokozatra-kapcsolasat","timestamp":"2025. június. 12. 17:01","title":"Az ÉKM az „ott élők védelmével” indokolja a plázastop turbófokozatra kapcsolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6d3d7-8f56-44b7-9f9e-ad29b1b371de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aligha függetlenül Azahriah tripla telt házas stadionkoncertjétől, a sztár, a Wellhello, a Dzsúdló, Desh és több más együttes menedzsmentjének profitja egy év alatt a duplájára nőtt még úgy is, hogy a személyi kiadások mértéke is a tavalyi kétszerese lett.","shortLead":"Aligha függetlenül Azahriah tripla telt házas stadionkoncertjétől, a sztár, a Wellhello, a Dzsúdló, Desh és több más...","id":"20250612_Megduplazta-a-profitjat-Azahriah-es-a-Wellhello-menedzsmentje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ba6d3d7-8f56-44b7-9f9e-ad29b1b371de.jpg","index":0,"item":"8057b15c-0c05-4760-b6f0-1952c3513795","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Megduplazta-a-profitjat-Azahriah-es-a-Wellhello-menedzsmentje","timestamp":"2025. június. 12. 13:42","title":"Megduplázta a profitját Azahriah és a Wellhello menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e530f871-3a15-4f05-92fe-6171c6a60c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közleményükben azt írták: mivel kiálltak a szerbiai tüntetők mellett, a szponzoraik politikai nyomás miatt kihátráltak mögülük, így az idei lesz az utolsó fesztivál.","shortLead":"Közleményükben azt írták: mivel kiálltak a szerbiai tüntetők mellett, a szponzoraik politikai nyomás miatt kihátráltak...","id":"20250612_Megszunik-az-EXIT-fesztival-Ujvideken-a-szervezok-politikai-nyomasra-hivatkoznak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e530f871-3a15-4f05-92fe-6171c6a60c0b.jpg","index":0,"item":"b6e7f977-9d1c-4539-8150-dbcb75255470","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Megszunik-az-EXIT-fesztival-Ujvideken-a-szervezok-politikai-nyomasra-hivatkoznak","timestamp":"2025. június. 12. 13:59","title":"Megszűnik az EXIT Fesztivál Újvidéken, a szervezők politikai nyomásra hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e023b-205d-4154-a906-dbf3db86c646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság közölte, hogy ingyenes átfoglalást, illetve WIZZ-kreditekben vagy eredeti fizetési formában teljes visszatérítést kínál az érintett ügyfeleinek.","shortLead":"A légitársaság közölte, hogy ingyenes átfoglalást, illetve WIZZ-kreditekben vagy eredeti fizetési formában teljes...","id":"20250613_wizz-air-kozlemeny-izrael-iran-legikozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4e023b-205d-4154-a906-dbf3db86c646.jpg","index":0,"item":"398e485a-c7dc-4da1-9b0a-cf4e187fcf75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_wizz-air-kozlemeny-izrael-iran-legikozlekedes","timestamp":"2025. június. 13. 13:48","title":"Június 20-ig nem indít gépeket Tel-Avivba és Ammánba a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71ba663-4320-450f-885a-b2090536f388","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori fővárosi Bárka Színház felélesztését is magával hozhatja annak a vállalkozásnak a megalapítása, amely kezdetben a Színház és Film Intézet, valamint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum vizsgaműveinek professzionális színházi előadását menedzseli majd.","shortLead":"Az egykori fővárosi Bárka Színház felélesztését is magával hozhatja annak a vállalkozásnak a megalapítása, amely...","id":"20250612_hvg-barka-szinhaz-barka-muhely-csanyi-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71ba663-4320-450f-885a-b2090536f388.jpg","index":0,"item":"dbd4b9ad-01f5-48b4-b1bf-0c5a9bdb4ff1","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-barka-szinhaz-barka-muhely-csanyi-janos","timestamp":"2025. június. 12. 11:03","title":"Bárka Műhely: a színházi legenda újjáéled","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]