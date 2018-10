Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tao-pénzeket előszeretettel költő klubnak magánszemélyek ajánlották fel adójuk 1 százalékát. Összesen 65-en. ","shortLead":"A tao-pénzeket előszeretettel költő klubnak magánszemélyek ajánlották fel adójuk 1 százalékát. Összesen 65-en. ","id":"20181002_Kozel_felmillio_forint_tamogatashoz_jutott_a_felcsuti_foci_hala_65_nagylelku_magyarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b694af19-30fc-43ea-9010-6688470f3861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Kozel_felmillio_forint_tamogatashoz_jutott_a_felcsuti_foci_hala_65_nagylelku_magyarnak","timestamp":"2018. október. 02. 10:32","title":"Közel félmillió forint támogatáshoz jutott a felcsúti foci, hála 65 nagylelkű magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először beszél a déli kormány erről.","shortLead":"Először beszél a déli kormány erről.","id":"20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac60c46-1e69-4bdd-b0f0-bea931c035fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","timestamp":"2018. október. 02. 09:08","title":"Húsz-hatvan atombombája lehet Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","shortLead":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","id":"20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25a83b-554f-4893-94b6-8cedacdfa7e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","timestamp":"2018. október. 03. 12:17","title":"Visszatérhet egy nagy kedvenc a Trónok harca utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ösztöndíj teljes anyagi fedezetét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma biztosítja.","shortLead":"Az ösztöndíj teljes anyagi fedezetét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma biztosítja.","id":"20181002_Egy_teljes_tanev_az_USAban_hazankra_is_kiterjesztik_a_kozepiskolai_csereprogramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2db0ba-404b-4d6b-8c91-bf15f919ab68","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Egy_teljes_tanev_az_USAban_hazankra_is_kiterjesztik_a_kozepiskolai_csereprogramot","timestamp":"2018. október. 02. 15:05","title":"Egy teljes tanév az USA-ban: hazánkra is kiterjesztik a középiskolai csereprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt az újdonság.","shortLead":"Feketébe öltöztette készülékeit a Microsoft a kedd este tartott New York-i eseményen, de persze nem csak ez volt...","id":"20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f264fdcb-a7b5-400a-a7f6-c2a2bcbd598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3395a9a2-a02f-41d4-8734-d34a3da8da32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_microsoft_surface_laptop_2_surface_pro_6_surface_studio_2_windows_10","timestamp":"2018. október. 03. 12:03","title":"Back to Black: erős új laptopokat mutatott be a Microsoft, de van itt még más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]