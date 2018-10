Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","shortLead":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","id":"20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a37ce-26a3-4a18-9363-fbe5aac7f5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","timestamp":"2018. október. 03. 15:18","title":"Mennie kell a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről Prőhle Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","shortLead":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","id":"20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f808ed97-d381-4749-b787-adbb249c2752","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","timestamp":"2018. október. 03. 11:06","title":"Római-parti fák vagy a pécsi mandulafa? Szavazzon az Év Fájára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett dolgozni Magyarországra. A most nyugdíjba vonuló Ratkó-gyerekeket már csak azért is nehéz lesz pótolni, mert a jóval kisebb, épp most a munkaerőpiacra lépő generációt a külföld is csábítja.","shortLead":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett...","id":"20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71de4db-3ebc-435d-8ab9-81aa21f7306a","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","timestamp":"2018. október. 04. 14:10","title":"Bevált a Pénzügyminisztérium félmilliárdos kampánya Ukrajnában, özönlenek a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok bombabiztosnak tűnő PIN-kódos védelme.","shortLead":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok...","id":"20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b0c3a-e907-40c3-9f92-0edc1a0ae4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","timestamp":"2018. október. 04. 12:03","title":"Különösebb szaktudás nélkül is kicselezhető az iPhone zárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét. Néha a cégek életében is könnyebb lenne a lapító üzemmódot választani, mégsem ajánlható.","shortLead":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét...","id":"20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91189697-5b40-4a54-aee3-2094f8d31412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","timestamp":"2018. október. 04. 19:15","title":"Ezért nem érdemes a rossz híreket eltitkolni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Piros Zsombor legyőzte a negyedik helyen kiemelt spanyol Arian Menendez Maceirast a mexikói Monterreyben zajló, 150 ezer dollár (40,5 millió forint) összdíjazású keménypályás challenger-tenisztornán.","shortLead":"Piros Zsombor legyőzte a negyedik helyen kiemelt spanyol Arian Menendez Maceirast a mexikói Monterreyben zajló, 150...","id":"20181003_Bravuros_gyozelmet_aratott_a_magyar_tenisz_tehetsege_Piros_Zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ab189-d3c1-4ac9-9993-12206138a6f3","keywords":null,"link":"/sport/20181003_Bravuros_gyozelmet_aratott_a_magyar_tenisz_tehetsege_Piros_Zsombor","timestamp":"2018. október. 03. 12:56","title":"Bravúros győzelmet aratott a magyar tenisz tehetsége, Piros Zsombor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","shortLead":"A Magyar Posta informatikai rendszerét frissítik.","id":"20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82620588-6798-4413-9f80-9f0789ce59a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_21_posta_hamarabb_zar_a_hetvegen_csomagkovetes_sem_lesz","timestamp":"2018. október. 03. 15:44","title":"21 posta hamarabb zár a hétvégén, csomagkövetés sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]