Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel lehet majd behajtani, valamint több helyen is megváltozik a jelenleg érvényben lévő haladási irány.","shortLead":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel...","id":"20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"eb942f86-9e0d-4b42-b2f6-7a497d1c0201","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","timestamp":"2025. június. 12. 17:51","title":"Alaposan felforgatják a közlekedési rendet a nyárra Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki katasztrófája mögött, amelyben egy utas kivételével a repülőn tartózkodó 242 személy mindegyike életét vesztette. Miközben az biztosnak tűnik, hogy az időjárásnak nem volt köze a balesethez, a gyártó számára sorsdöntő lehet, mit állapítanak meg a katasztrófát kivizsgáló illetékesek. Az egyetlen túlélő a vészkijáraton ugrott ki.","shortLead":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki...","id":"20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"81995cd6-e969-4326-a3d4-cef29529af21","keywords":null,"link":"/360/20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 13. 09:33","title":"Aggódva várhatja a Boeing az indiai légi katasztrófa okainak feltárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint izraeli csapás érte az iráni atomprogram számára meghatározó telepet Natanz városában, a létesítmény területén ugyanakkor nem nőtt meg a sugárzás Irán szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint izraeli csapás érte az iráni atomprogram számára meghatározó telepet Natanz...","id":"20250613_nemzetkozi-atomenergia-ugynokseg-iran-izrael-tamadas-natanz-busehr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4.jpg","index":0,"item":"2d46de75-e764-4e80-a977-2fbd0a2e6d84","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_nemzetkozi-atomenergia-ugynokseg-iran-izrael-tamadas-natanz-busehr","timestamp":"2025. június. 13. 07:45","title":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is megerősítette, hogy támadás érte Irán legfontosabb nukleáris telephelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","shortLead":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","id":"20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88.jpg","index":0,"item":"fdf51098-5861-4a5d-8590-911e08f214e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","timestamp":"2025. június. 13. 08:07","title":"Dührohamot kapott egy motoros, mert nem tudott előzni, megütötte az autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","shortLead":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","id":"20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1.jpg","index":0,"item":"df1a5cba-9343-47ca-9372-e09cb3d84907","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","timestamp":"2025. június. 13. 07:59","title":"Íme a Hyundai 650 lóerős legújabb elektromos sportszedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Élelmiszer-infláció ide, gazdasági pangás oda, remek évet zártak a legnagyobb gyorsétteremláncok tulajdonosai tavaly.","shortLead":"Élelmiszer-infláció ide, gazdasági pangás oda, remek évet zártak a legnagyobb gyorsétteremláncok tulajdonosai tavaly.","id":"20250612_gyorsetterem-penzugyi-beszamolo-burger-king-mcdonalds-kfc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3.jpg","index":0,"item":"f6c9a049-e2e9-4acf-8dee-496636e182d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_gyorsetterem-penzugyi-beszamolo-burger-king-mcdonalds-kfc","timestamp":"2025. június. 13. 06:00","title":"Hamburgerinfláció: jól felhizlalták a magyarok a gyorséttermeket 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI volt kutatási vezetője nemrég letesztelte a cég mesterséges intelligenciáját (MI), hogy kiderüljön, mi neki az első: az ember vagy saját maga. Az eredmény ijesztőnek tűnik.","shortLead":"Az OpenAI volt kutatási vezetője nemrég letesztelte a cég mesterséges intelligenciáját (MI), hogy kiderüljön, mi neki...","id":"20250613_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-gpt-4o-ervelesi-modell-biztonsag-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"4d376b18-16ac-4c74-8829-0414713bf188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-gpt-4o-ervelesi-modell-biztonsag-teszt","timestamp":"2025. június. 13. 10:03","title":"Ez veszélyes: 100-ból 72-szer saját biztonságát választja az OpenAI mesterséges intelligenciája az ember helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9075674c-2ac8-4096-8b75-4dd99e932e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotoszintézis folyamata ihlette meg a Cambridge-i Egyetem kutatóit, akik érdekes megoldást találtak arra, hogyan nyerjék ki a levegőből a szén-dioxidot, és alakítsák hasznos gázokká, miközben nem terhelik tovább a környezetet.","shortLead":"A fotoszintézis folyamata ihlette meg a Cambridge-i Egyetem kutatóit, akik érdekes megoldást találtak arra, hogyan...","id":"20250612_szen-dioxid-kivonasa-hasznos-gazza-alakitas-napenergiaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9075674c-2ac8-4096-8b75-4dd99e932e0f.jpg","index":0,"item":"56186fb5-0605-47f0-b9bb-c97f7c6c5819","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_szen-dioxid-kivonasa-hasznos-gazza-alakitas-napenergiaval","timestamp":"2025. június. 12. 18:03","title":"Szén-dioxidból csinál ingyenes árammal olcsó tüzelőanyagot egy új eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]