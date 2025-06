Újabb Izrael elleni támadásokra figyelmeztettek Irán magas rangú katonai tisztviselői, a konfliktus a következő napokban a régióban található amerikai támaszpontokra is átterjedhet – írja az iráni Fars hírügynökségre hivatkozva a Sky News.

„Ez a konfrontáció nem ér véget a tegnap esti korlátozott akciókkal, Irán támadásai folytatódni fognak. És ez az akció nagyon fájdalmas és sajnálatos lesz az agresszorok számára” – idézett a hírügynökség egy névtelen tisztviselőt. Mint mondták, az Egyesült Államok támaszpontjait abban az esetben érheti támadás, ha segítik Tel-Avivot az Izraelt érő támadások elhárításában.

Ugyanezzel fenyegették meg az Egyesült Királyságot és Franciaországot is, az iráni állami média által közölt nyilatkozatok szerint Teherán kijelentette, hogy ha a három ország nem vonul vissza, akkor a régióban található hajóikat és bázisaikat fogja megtámadni.

Pénteken Donald Trump amerikai elnök elismerte, előre tudott az izraeli akcióról, de igyekezett elhatárolódni attól. Emmanuel Macron francia elnök pedig arról posztolt, Izraelnek joga van megvédeni magát és garantálnia biztonságát és emlékeztetett, korábban már „többször is elítélte” az iráni nukleáris programot. A térség stabilitásának érdekében „a legnagyobb önmérsékletre és a feszültség csökkentésére” szólította fel a háborúzó feleket.

Vasárnap lenne esedékes az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalássorozat következő eseménye Omán fővárosában, Maszkatban, de egyelőre kérdéses, Teherán valóban elküldi-e képviselőit. Úgy gondolják, az Egyesült Államok Izrael iránti támogatása „értelmetlenné” tette a tárgyalásokat.

Izrael valóban elhatározta az iráni atomprogram lezárását Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az iráni rezsim soha nem volt olyan gyenge, mint most. A jelenlegi izraeli-iráni összecsapás sokkal súlyosabb, mint a két ország közötti tavalyi összetűzés, amikor az ellenfelek korlátozott drón- és rakétacsapásokat hajtottak végre egymás ellen.

„Nem lehet egyszerre azt állítani, hogy tárgyalások folynak és megegyezésre törekednek egy kérdésben, miközben ugyanakkor egy rasszista rezsim megsérti Irán területi integritását” – mondta Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

A Fehér Ház tisztviselői továbbra is azt állítják, Donald Trump amerikai elnök elkötelezett a nukleáris tárgyalások megmentése mellett, Steve Witkoff különmegbízott „kész” találkozni az iráni tisztviselőkkel, akár egy későbbi időpontban is – számolt be a CNN.

