Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Románia népszavazás után. ","shortLead":"Románia népszavazás után. ","id":"20181009_revesz_modern_es_tolerans_kozony_roman_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d80f93-7a03-4202-8f3a-bfa65e97b013","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_revesz_modern_es_tolerans_kozony_roman_nepszavazas","timestamp":"2018. október. 09. 14:36","title":"Révész: A modern és toleráns közöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjra esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan egy vállrándítással reagálták arra, hogy a Google+ rendszerének egy komoly hibája miatt közel 500 ezer felhasználó adataihoz jutottak hozzá illetéktelenek. Ez viszont óriási hiba, mert bárki érintett lehet, akinek van egy gmailes e-mail-címe.","shortLead":"Sokan egy vállrándítással reagálták arra, hogy a Google+ rendszerének egy komoly hibája miatt közel 500 ezer...","id":"20181010_google_plusz_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b91666d-8766-44a9-9fe5-413a7ac40b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_plusz_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2018. október. 10. 12:03","title":"Azt hiszi, hogy önt nem érinti a Google-fiókok adatszivárgása? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","shortLead":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","id":"20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1bab98-9d3f-456c-be65-f9b03a81abe8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","timestamp":"2018. október. 10. 11:50","title":"Kisiklott egy expresszvonat Indiában, legalább öten meghaltak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","shortLead":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","id":"20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bec329c-947a-4cd4-a7b2-1812b092efb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","timestamp":"2018. október. 09. 13:54","title":"25 milliárd forintból építhet sportcsarnokot Garancsi István cége Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","shortLead":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","id":"20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ac7afa-a920-4faf-ba78-ad9ef076c747","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 07:47","title":"Összeesküvés és gazdasági kémkedés: vádat emeltek egy kínai férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.","shortLead":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi...","id":"20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f4670-7984-4c58-b3e6-ad2c6875700b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2018. október. 10. 22:00","title":"New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le a VIP-ellátásukról a kórházakban. ","shortLead":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le...","id":"20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ad3a5-4249-4593-ba4b-a1b166996ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 09. 20:46","title":"Nem engedték elvenni a kórházi VIP-ellátást a fideszesek a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]