Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és a beszállítás költségeit fedezi csak.","shortLead":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és...","id":"20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00371200-8fe6-4e39-b401-447c93f3e2ed","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","timestamp":"2018. október. 17. 20:39","title":"Ha ez így folytatódik, senkinek nem éri meg almát termelni - figyelmeztetnek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió középmezőnyébe tartoznak. Másrészről viszont egyre több vevő szemléli elképedve az árakat, mert azokat a saját jövedelméhez viszonyítva nagyon magasnak találja. \r

","shortLead":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió...","id":"20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d7d55-f695-4f38-bac6-75b0d0e27562","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","timestamp":"2018. október. 18. 12:56","title":"Sokkoló statisztika: háromszor gyorsabban nőttek a lakásárak a jövedelmeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbihoz hasonló hibára bukkant az iPhone azóta frissített operációs rendszerében ugyanaz a spanyol biztonsági kutató, aki pár hete kicselezte az eszköz zárolását. ","shortLead":"A korábbihoz hasonló hibára bukkant az iPhone azóta frissített operációs rendszerében ugyanaz a spanyol biztonsági...","id":"20181017_ios_12_01_biztonsagi_res_iphone_zarolasa_felnyitas_kod_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca56f9d-fb82-4e67-b4d4-2db2d7f66436","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_ios_12_01_biztonsagi_res_iphone_zarolasa_felnyitas_kod_nelkul","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Javította a hibát az Apple, de máris itt az újabb: újra sikerült kicselezni az iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Project Rush néven futó szoftverről már júniusban tudni lehetett, hogy az idei évben bemutatják, most pedig végre megláthatta a közönség is, mit gyúrt össze az Adobe a népszerű professzionális programjaiból.","shortLead":"A Project Rush néven futó szoftverről már júniusban tudni lehetett, hogy az idei évben bemutatják, most pedig végre...","id":"20181016_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_project_rush","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830e8d7f-91d4-4614-a957-795ab920f97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_project_rush","timestamp":"2018. október. 16. 19:03","title":"A Photoshop megálmodója előállt egy új programmal, itt az új minden egyben videószerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","shortLead":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","id":"20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd79136a-f941-4827-a02d-cee27454c285","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","timestamp":"2018. október. 17. 10:50","title":"Hős utcai razzia: 14 embert vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","shortLead":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","id":"20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e15d40-737b-4e40-b50b-0258e54818ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","timestamp":"2018. október. 18. 09:17","title":"Az On the Spot alkotói először a sajtóból tudták meg, hogy nincs folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem lesz változás, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fognak fordulni, ígérik.","shortLead":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem...","id":"20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3421b07-a719-432f-b44f-db475c1a327a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","timestamp":"2018. október. 18. 11:05","title":"Strasbourgig vinné az új hajléktalantörvény ügyét az Utcajogász Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]