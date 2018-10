Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","shortLead":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","id":"20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a17cc1d-5ba1-4a83-a703-e4e6c82b63ec","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","timestamp":"2018. október. 19. 14:16","title":"Csökkenteni fogják az e-könyvek áfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","shortLead":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","id":"20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e63307-3cc3-47bb-ad26-b2eeb85d06b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","timestamp":"2018. október. 19. 10:04","title":"Zsiday: A lakástakarék állami támogatásának elvételével szembeköpték a jogbiztonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi a Nyugati téri aluljáróban aludt, 16-án néhány óra alatt összeszedte a 3 figyelmeztetést, másnap megkapta a negyediket is. ","shortLead":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi...","id":"20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcbddb-7e82-4479-8f98-6fed0f398831","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 19. 13:08","title":"Elítélték az első hajléktalant Budapesten, figyelmeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb19c54-f064-4682-b332-b62376062d78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírnév és annak megszerzéséről szól a népszerű szimulátor novemberben érkező kiegészítője, melyben az influenszerek életét is kipróbálhatják a játékosok. ","shortLead":"A hírnév és annak megszerzéséről szól a népszerű szimulátor novemberben érkező kiegészítője, melyben az influenszerek...","id":"20181019_the_sims_4_get_famous_dlc_influencer_kozossegi_media_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb19c54-f064-4682-b332-b62376062d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926679de-dcb1-4ad7-9ccc-2c7eec00817d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_the_sims_4_get_famous_dlc_influencer_kozossegi_media_sztarok","timestamp":"2018. október. 19. 09:33","title":"A fél világ által vágyott munkakör jön a Sims játékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59df8dd4-0a27-4b0a-be64-7600c013e7bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíz perccel a felszállás után visszafordították az amerikai first lady repülőjét.","shortLead":"Tíz perccel a felszállás után visszafordították az amerikai first lady repülőjét.","id":"20181017_Fustolni_kezdett_a_repulo_amellyel_Melania_Trump_utazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59df8dd4-0a27-4b0a-be64-7600c013e7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6557d695-8102-4c1c-9bd3-aa445d85a171","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Fustolni_kezdett_a_repulo_amellyel_Melania_Trump_utazott","timestamp":"2018. október. 17. 16:04","title":"Füstölni kezdett a repülő, amellyel Melania Trump utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és a tanárokra. Közben már tizennyolc halálos áldozatról beszélnek a rendőrök, s negyven körül van a súlyos sebesülést szenvedettek száma. Az elkövető később főbe lőtte magát.","shortLead":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és...","id":"20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f939b35-efb0-4b69-a90f-144d869fb243","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","timestamp":"2018. október. 17. 15:35","title":"Egy diák volt a kercsi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma, a Fideszre terelődött a szó. A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma...","id":"20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b99ec5d-4797-4590-a09c-a8ab89b9a708","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","timestamp":"2018. október. 18. 15:35","title":"Merkel szűk körben Orbán fejére olvasta rajongását Salvini iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]