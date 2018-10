Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs politika terén kialakult vitákkal – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának vezetője a pártcsalád strasbourgi sajtótájékoztatóján, amikor a magyar kormány óriásplakátjairól kérdezték.","shortLead":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs...","id":"20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc5392-d415-4e9c-a58b-3aeae76fa651","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","timestamp":"2018. október. 23. 20:37","title":"Weber: \"Tanácsosabb lenne, ha Orbán irányt változtatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286814cc-68f7-4b18-8407-c1edf9be6f07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Thierry Marx étkezdéje a párizsi Champs-Élysées-n nyílik Marxito néven. Az étlap sztárja az ugyanígy elnevezett hajdinalisztes szendvics lesz.","shortLead":"Thierry Marx étkezdéje a párizsi Champs-Élysées-n nyílik Marxito néven. Az étlap sztárja az ugyanígy elnevezett...","id":"20181024_michelin_csillag_thierry_marx_gyorsetterem_szendvics_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286814cc-68f7-4b18-8407-c1edf9be6f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b56923-b735-4841-9d45-79334fc401eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_michelin_csillag_thierry_marx_gyorsetterem_szendvics_parizs","timestamp":"2018. október. 24. 21:15","title":"Két Michelin-csillaga van, most gyorséttermet nyit a séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","shortLead":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","id":"20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae720ed-2d53-48c5-834a-3ff82ddf257a","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","timestamp":"2018. október. 25. 09:32","title":"Bosszútól tartanak az oltásellenes szülők, akiknek a gyerekük halála miatt kellett bíróság elé állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehetséges, hogy a szigorú gazdasági szankciókkal sújtott ország első embere mostanában egy luxus Rolls-Royce-szal közlekedik, korábban pedig egy hasonló kategóriájú Mercedesszel furikázott?","shortLead":"Hogyan lehetséges, hogy a szigorú gazdasági szankciókkal sújtott ország első embere mostanában egy luxus...","id":"20181025_A_nep_ehezik_de_EszakKorea_diktatora_6_ev_alatt_elvert_4_milliard_dollart_luxuscikkekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ba29a-e03e-41c1-8b62-11ceeaefd9ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_A_nep_ehezik_de_EszakKorea_diktatora_6_ev_alatt_elvert_4_milliard_dollart_luxuscikkekre","timestamp":"2018. október. 25. 10:45","title":"A nép éhezik, de Észak-Korea diktátora 6 év alatt elvert 4 milliárd dollárt luxuscikkekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van a gépen. A 173 utast leszállították és biztonságba helyezték Bukarestben.","shortLead":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van...","id":"20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c86799d-ecb0-4b23-a2a2-2a34a00e0aa3","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 25. 16:20","title":"Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6d6be1-f281-45ab-9cad-86d36608288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A békés tüntetést a Momentum szervezte, a cél az volt, hogy megmutassák: nem mindenki ért egyet a kormány hajléktalanokat megbélyegző intézkedéseivel.","shortLead":"A békés tüntetést a Momentum szervezte, a cél az volt, hogy megmutassák: nem mindenki ért egyet a kormány...","id":"20181024_A_londoni_magyar_nagykovetseg_elott_demonstraltak_magyar_fiatalok_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6d6be1-f281-45ab-9cad-86d36608288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0757c-6787-4a16-a79a-38a8b97d248a","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_londoni_magyar_nagykovetseg_elott_demonstraltak_magyar_fiatalok_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 09:23","title":"A londoni magyar nagykövetség előtt demonstráltak magyar fiatalok a hajléktalantörvény ellen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi egyik legsúlyosabb adatszivárgást szenvedte el az ázsiai Cathay Pacific, amelytől nemcsak az utaslistát, de útlevél- és igazolványszámokat, bankkártya-számokat, lakcímeket és születési dátumokat is elloptak.","shortLead":"Az eddigi egyik legsúlyosabb adatszivárgást szenvedte el az ázsiai Cathay Pacific, amelytől nemcsak az utaslistát, de...","id":"20181025_cathay_pacific_legitarsasg_adatszivargasi_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b6e28f-942b-42d3-9411-e082e3949d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_cathay_pacific_legitarsasg_adatszivargasi_ugy","timestamp":"2018. október. 25. 12:03","title":"9,4 millió utas adatait lopták el a Cathay Pacific légitársaságtól, európai utasokat is érinthet az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]