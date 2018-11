Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f7071d2-ad7f-4a0c-9012-5f6d620db79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt katalán elnökhelyettesre 25 év börtönt kért az ügyészség, vele együtt 18 politikus kerül a vádlottak padjára. ","shortLead":"A volt katalán elnökhelyettesre 25 év börtönt kért az ügyészség, vele együtt 18 politikus kerül a vádlottak padjára. ","id":"20181102_Lazadas_miatt_tobb_mint_10_ev_bortont_kernek_a_volt_katalan_vezetokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7071d2-ad7f-4a0c-9012-5f6d620db79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c80458-0a28-4467-b3cb-9612f13e0ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Lazadas_miatt_tobb_mint_10_ev_bortont_kernek_a_volt_katalan_vezetokre","timestamp":"2018. november. 02. 13:25","title":"\"Lázadás\" miatt több mint 10 év börtönt kérnek a volt katalán vezetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint túl szigorú büntetést kaptak.","shortLead":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint...","id":"20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe97f3a-5152-4713-b61c-01a5f1c286bd","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","timestamp":"2018. november. 03. 14:13","title":"Iskolai lövöldözőnek öltöztek halloween alkalmából, felfüggesztették a két tinilányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztően szép fényekkel komponál Kolozsváry Bálint timelapse fotográfus hyperlapse videója, amely a budaörsi temetőben készült Halottak napján.","shortLead":"Elképesztően szép fényekkel komponál Kolozsváry Bálint timelapse fotográfus hyperlapse videója, amely a budaörsi...","id":"20181102_Hipnotikusan_szep_hyperlapse_video_keszult_a_budaorsi_temetoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b7c10-f73b-4d17-8da5-01bf8ca9c337","keywords":null,"link":"/elet/20181102_Hipnotikusan_szep_hyperlapse_video_keszult_a_budaorsi_temetoben","timestamp":"2018. november. 02. 13:07","title":"Hipnotikusan szép hyperlapse video készült a budaörsi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"","category":"itthon","description":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult és elzárja az úttestet - közölte a katasztrófavédelem pénteken reggel.","shortLead":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult...","id":"20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b35a6b-5ae4-4e97-bbb9-cfb624dd51e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","timestamp":"2018. november. 02. 07:55","title":"Lezárták az M1-es autópályát Komárom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2","c_author":"RTL Hírek","category":"sport","description":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei első osztályú meccsen. A 20 éves sportolót mentő vitte kórházba, ahol veséjének egy részét el kellett távolítani.","shortLead":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei...","id":"20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e1dab2-081b-4788-bd0a-9d4a8b4f86b9","keywords":null,"link":"/sport/20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","timestamp":"2018. november. 02. 20:26","title":"Több helyen repedt meg a veséje meccs közben a kókai kézilabdás lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","shortLead":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/elet/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. november. 03. 16:15","title":"A helyzet egyre jobb, de még volna pár ötletünk - teszteltük a Nyugat-Dunántúl fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki. A férfi vérében kábítószert találtak. ","shortLead":"A nyitott ablakon keresztül mászott be egy meztelen férfi egy tatabányai lakásba, de végül a csukott ablakon ugrott ki...","id":"20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0054b09-2f82-4a55-bfeb-4c41334c12cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4307e-6de6-43b3-8f2f-dd76a2cb2a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Meztelen_ferfi_maszott_be_egy_tatabanyai_lakasba","timestamp":"2018. november. 02. 09:48","title":"Meztelen férfi mászott be egy tatabányai lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]