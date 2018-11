Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően elmaradó mértéke\" 2018-ban és 2019-ben is növelheti az államháztartás pénzforgalmi hiányát, ami így a továbbra is magas finanszírozási igényen keresztül az államadósság-rátára is kihat - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank a minapi költségvetési elemzésében.","shortLead":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően...","id":"20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4c375-7556-48b0-b074-fe7b2d3e39fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","timestamp":"2018. november. 02. 15:51","title":"MNB: akadoznak az EU-pénzek, de így is csökken az adósságráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","shortLead":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","id":"20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237853b2-61f8-43ce-bede-81158fea8e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","timestamp":"2018. november. 02. 16:35","title":"Mi kell ahhoz, hogy euróban is lehessen fizetni az üzletünkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67084e1a-09e1-4ad7-80aa-5aae3d077aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az OTP Banknak az idei európai banki stresszteszten elért eredménye azt mutatja, hogy piaci problémák esetén az elkövetkező három évben tőkemegfelelési mutatója (CET1) 2020 végére 12,4 százalékra csökkenne, míg a tesztben feltételezett alappálya esetén 15,8 százalékra nőne a 2017 végi 14,9 százalékról - közölte a bank a BÉT honlapján.","shortLead":"Az OTP Banknak az idei európai banki stresszteszten elért eredménye azt mutatja, hogy piaci problémák esetén...","id":"20181102_Az_OTP_tokemegfelelesi_mutatoja_stresszhelyzetben_124_szazalekra_csokkenne_3_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67084e1a-09e1-4ad7-80aa-5aae3d077aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af748b-4277-40fa-b593-c813213e65a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Az_OTP_tokemegfelelesi_mutatoja_stresszhelyzetben_124_szazalekra_csokkenne_3_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 02. 21:45","title":"Az OTP tőkemegfelelési mutatója stresszhelyzetben 12,4 százalékra csökkenne 3 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét, hogy maró anyagban feloldva könnyebben meg tudjanak szabadulni tőle – írta a Hürriyet tekintélyes török napilap. Közben Netanjahu izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Hasogdzsi-ügy nem áshatja alá a szaúdi királyság stabilitását.","shortLead":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05dbdf-7c08-45db-a978-60a3acd3256b","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","timestamp":"2018. november. 02. 16:33","title":"Hasogdzsi-ügy: a holttestét feldarabolták és feloldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot pénteken az északnyugat-pakisztáni otthonában.","shortLead":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot...","id":"20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7d78c-12f8-4aaa-92ac-8e3dc8dad031","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","timestamp":"2018. november. 02. 19:07","title":"Megölték az afgán \"tálibok atyját\" Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztően szép fényekkel komponál Kolozsváry Bálint timelapse fotográfus hyperlapse videója, amely a budaörsi temetőben készült Halottak napján.","shortLead":"Elképesztően szép fényekkel komponál Kolozsváry Bálint timelapse fotográfus hyperlapse videója, amely a budaörsi...","id":"20181102_Hipnotikusan_szep_hyperlapse_video_keszult_a_budaorsi_temetoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b7c10-f73b-4d17-8da5-01bf8ca9c337","keywords":null,"link":"/elet/20181102_Hipnotikusan_szep_hyperlapse_video_keszult_a_budaorsi_temetoben","timestamp":"2018. november. 02. 13:07","title":"Hipnotikusan szép hyperlapse video készült a budaörsi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]