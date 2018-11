Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.
És ön mihez fog kezdeni, ha nem lesz rendes nyugdíja?
A férfit az épület udvarán egy látogató és egy biztonsági őr állította meg.
A kórház folyósóján rabolt ki egy idős nőt a budapesti tolvaj
A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre
Phenjan szerint Washington tönkreteszi az amerikai és észak-koreai vezető találkozójának eredményeit. ","shortLead":"Phenjan szerint Washington tönkreteszi az amerikai és észak-koreai vezető találkozójának eredményeit. Atommal fenyegetőzik Észak-Korea az ellene bevezetett szankciók miatt
A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.
A letartóztatott Alec Baldwin szerint ő nem verekedett, csak a kattintásvadász híroldalak vádolják ezzel
A demokratákat idiótáknak, a csúcstechnológia liberális milliárdosait pedig egy új feudalizmus építőinek tartja, s mindezt szórakoztató előadás keretében tudja tálalni Shawn Steel kaliforniai republikánus aktivista, aki másfél évtizede megnyitotta a kormányzóságig vezető utat Arnold Schwarzenegger előtt.
Egy republikánus, aki szerint Schwarzenegger elárulta a pártját
A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint túl szigorú büntetést kaptak.
Iskolai lövöldözőnek öltöztek halloween alkalmából, felfüggesztették a két tinilányt
A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja, hogy elfelejtsük őket. Vagy hogy mások elfelejtsék a miénket, így pedig e napon olyan emberek is benyomulnak az életünkbe, akik az év másik 364 napján tudomást sem vesznek a létezésünkről. Nem állítjuk, hogy könnyű a szabadulás a jókívánságok szorításából, de a Facebookon túl is van születésnap!
Még mindig a Facebookon kíván boldog születésnapot? De miért?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]