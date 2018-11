Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset körülményeit vizsgáló illetékes brit hatóság szerint a gép egyik pedálja nem reagált, amikor a pilóta megnyomta, ezért a helikopter pörögni kezdett, majd lezuhant.","shortLead":"A baleset körülményeit vizsgáló illetékes brit hatóság szerint a gép egyik pedálja nem reagált, amikor a pilóta...","id":"20181114_Muszaki_hiba_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_gepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dfaa09-d03d-4a7f-9212-0d3a308f5a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Muszaki_hiba_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_gepe","timestamp":"2018. november. 14. 14:24","title":"Műszaki hiba miatt zuhanhatott le a Leicester City tulajdonosának gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem vizsgálták meg megfelelően a talaj összetételét.","shortLead":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem...","id":"20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa1b015-fe7d-40a3-b72c-d36df1e9310d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2018. november. 14. 18:15","title":"Vörösiszapper: a vádlottak újbóli felmentését kérték védőik, szerintük ugyanis nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","shortLead":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","id":"20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd2173-b705-4f28-91e1-93dd8f7b7462","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","timestamp":"2018. november. 14. 20:46","title":"Rendőrök rohanták le Simonka György birtokait, lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","shortLead":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","id":"20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60ee1-3a9d-49dd-a331-54025dc9f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","timestamp":"2018. november. 15. 07:12","title":"Elküldték a macedón tévéstábot Orbán háza elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","id":"20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b8d3c6-e83b-4c1f-b6bd-cec189a5d0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:24","title":"Egy miskolci büfé előtt végzett önkielégítést, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]