[{"available":true,"c_guid":"fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása szerint sosem használt még számítógépet.","shortLead":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása...","id":"20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf01258-3c5c-453d-8cd6-6dfd180b0940","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","timestamp":"2018. november. 15. 20:03","title":"Úgy volt, hogy ő védi meg Japánt – aztán kiderült, hogy sosem használt még számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is érdemes lenne beszélni.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is...","id":"20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db5bb3-86a6-4498-a6cd-158b451e5beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","timestamp":"2018. november. 15. 14:14","title":"Lázár a teljes hódmezővásárhelyi városvezetésnek selyemzsinórt küldött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók tanulmányukban azt írták, ilyet még sosem láttak.","shortLead":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók...","id":"20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e69ead-2c04-48ac-832e-371818253b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","timestamp":"2018. november. 16. 09:03","title":"Sosem láttak még ilyet: 31 km-es krátert fedeztek fel, egy meteorit becsapódása okozta – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és hevesebb esőzések fogják sújtani – figyelmeztetnek legfrissebb tanulmányukban a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei, akik szerint az éghajlatváltozás mérséklésével ugyanakkor jelentősen enyhíthetőek a felsorolt változások.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és...","id":"20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d208f3-e235-4450-9982-fc0472d8041d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","timestamp":"2018. november. 16. 17:03","title":"Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1e2415-8a3f-48cb-b6ce-0b0f969aa6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kőbányai ügyfélszolgálati központ épülete nyerte el a főváros és az építész kamara közös nívódíját, de díjaztak még több másik kortárs épületet is.","shortLead":"A kőbányai ügyfélszolgálati központ épülete nyerte el a főváros és az építész kamara közös nívódíját, de díjaztak még...","id":"20181116_Nezze_meg_az_elmult_harom_ev_legszebbnek_nevezett_epuleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1e2415-8a3f-48cb-b6ce-0b0f969aa6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eea6ebb-fe25-40ff-b5b8-25342fadb05d","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Nezze_meg_az_elmult_harom_ev_legszebbnek_nevezett_epuleteit","timestamp":"2018. november. 16. 13:42","title":"Nézze meg az elmúlt három év legszebbként díjazott budapesti épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha késik a vonat, a fogyatékkal élő utasok számára hathatósabb segítséget ír elő, a kerékpárosok számára pedig a vasút könnyebb használhatóságát biztosítja.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha...","id":"20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd6ee0-31fd-4e05-9fca-873043ae78fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","timestamp":"2018. november. 15. 16:23","title":"EP: Kaphasson több kártérítést, akinek késik a vonata!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön minden lakossági feltöltőkártyás ügyfelének kiosztott egyszeri 4 GB adatforgalmi keretet, amelyet fél éven belül lehet elhasználni. Közel 1,7 millió ügyfél járt jól.","shortLead":"A Telekom csütörtökön minden lakossági feltöltőkártyás ügyfelének kiosztott egyszeri 4 GB adatforgalmi keretet, amelyet...","id":"20181116_magyar_telekom_feltoltokartya_moiblinternet_4_gb_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77247bd8-af4e-4d0f-86dd-b27f437fca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_magyar_telekom_feltoltokartya_moiblinternet_4_gb_ingyen","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"A Telekom ügyfele? Lehet, hogy épp most kapott ingyen 4 GB mobilinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai aspirációját segítő partnerként továbbra is támogatni fogja az ország korrupció elleni harcát.","shortLead":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai...","id":"20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0028ec78-98a4-473a-b9dd-c9f4705a130d","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 16:26","title":"A macedón kormány reméli, hogy Magyarország nem fogja rejtegetni Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]