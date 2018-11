Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","shortLead":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","id":"20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bef159-63bf-40a6-9197-b9c208adc42f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","timestamp":"2018. november. 28. 20:13","title":"Beázik a szombathelyi kórház sürgősségi épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX rakétáihoz, ők azonban újat fejlesztenének. Csakhogy ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX...","id":"20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847d972-73f4-4919-adab-274b6ad0821e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","timestamp":"2018. november. 29. 20:03","title":"Atommeghajtású űrrakétát fejlesztenének az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti gesztusnyelvet.","shortLead":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti...","id":"20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54b55f7-567e-4222-b632-edce2f4109f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","timestamp":"2018. november. 29. 11:21","title":"Az S-osztályos Mercedes automata fényjelzéssel kommunikál a gyalogosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belehúz a magyar űripar.","shortLead":"Belehúz a magyar űripar.","id":"20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdefcbdd-19ff-478e-844f-ff20af4e21a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","timestamp":"2018. november. 29. 16:44","title":"Új stratégiát fogadott el a Magyar Űripari Klaszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén indulhatott ellene eljárást, most született meg az ítélet.","shortLead":"Hamisan tanúzott és hamis alibit igazolt F.-né Ny. Éva a romagyilkosságok elkövetőinek. Csak a gyilkosok perének végén...","id":"20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e360f47-6ca6-476f-928c-c7bd3500f4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03074742-2fff-42f9-83c4-0e3a6c2f266a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Bortonbe_vonul_a_romagyilkossagok_elkovetoinek_hamis_alibit_igazolo_no","timestamp":"2018. november. 28. 17:26","title":"Börtönbe kell vonulnia a romagyilkosságok elkövetőinek hamis alibit igazoló nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef105791-4d4f-471c-a90c-d596065033e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy megveszi az épületet, az időseknek a főváros fog új helyet keresni. ","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy megveszi az épületet, az időseknek a főváros fog új helyet keresni. ","id":"20181128_Kirak_a_kormany_egy_idosotthont_a_IX_keruleti_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef105791-4d4f-471c-a90c-d596065033e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6790ffed-df89-48e4-b65f-f7792d7b6e42","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Kirak_a_kormany_egy_idosotthont_a_IX_keruleti_epuletebol","timestamp":"2018. november. 28. 12:53","title":"Kirak a kormány egy idősotthont a IX. kerületi épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]