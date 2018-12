Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis benyújtja a vádiratot, akkor az felveti a hivatali visszaélés gyanúját – közölte a hvg.hu-val a múlt nyár óta letartóztatásban lévő baloldali politikus védelme. Információik szerint ugyanis megnyílt egy új határidő, ami miatt a várt decemberi időponthoz képest halasztódhat a vádemelés. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.","shortLead":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis...","id":"20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe775-179d-4bbf-8df6-58fab54dbeff","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Mégsem jön össze idén: 2019-re csúszhat a vádemelés Czeglédy Csaba ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök puccskísérletről beszél.","shortLead":"A házelnök puccskísérletről beszél.","id":"20181212_Kover_a_leheto_legfajdalmasabb_szankciokat_szabna_ki_az_ellenzekre_a_parlamentben_tortentek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1001992-8000-4c8d-953b-be811482766a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kover_a_leheto_legfajdalmasabb_szankciokat_szabna_ki_az_ellenzekre_a_parlamentben_tortentek_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 20:38","title":"Kövér a lehető legfájdalmasabb szankciókat szabná ki az ellenzékre a parlamentben történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","shortLead":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","id":"20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e53bec-0021-4074-a4d1-76a651833dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. december. 12. 14:01","title":"Andy Vajnától független filmes alapot hagyott jóvá az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","id":"20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5133c-1169-4a9e-9e36-a9d6187c644d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","timestamp":"2018. december. 12. 15:21","title":"Két praktikus európai Fordot is kinyírtak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c0472d-650c-4aa7-9c05-88ab0eca4ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","timestamp":"2018. december. 14. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár - december 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint nem tudnak segíteni. Sneider Tamás ma szakszervezeti vezetőkkel tárgyal, hogy álljanak már élére a tiltakozásoknak, ahogy \"egy a dolgozókat érintő törvény elleni fellépésnél normálisan illene\".","shortLead":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint...","id":"20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0459669-a9ec-4fe1-bd64-4b3855b268cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","timestamp":"2018. december. 14. 11:40","title":"Vidékről mozgósít a Jobbik további tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","shortLead":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","id":"20181212_passat_volkswagen_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3413b21-d6ad-458d-86f6-9f656c2aa121","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_passat_volkswagen_2020","timestamp":"2018. december. 12. 16:25","title":"Az amerikaiaknak már megmutatták a frissített Volkswagen Passatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","shortLead":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","id":"20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8d21f0-2ead-4aa9-8d1f-fdfefeb4f254","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Ferenc pápa pedofilvádak eltussolása miatt váltotta le két közeli tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]