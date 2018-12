Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","shortLead":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","id":"20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089630b-8ed7-4328-bc49-e18086df8d48","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","timestamp":"2018. december. 27. 12:49","title":"Nagy Ervin ismét felcsap pedagógusnak, jön A Tanár második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","shortLead":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","id":"20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8266166e-fcd6-4993-8412-898e2d6db64c","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Azt hitte, hogy háborúban van, késsel támadt egy 90 éves beteg a kórházi nővérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes állomások pedig átalakulnak.","shortLead":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes...","id":"20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52d254-202d-4de9-9b4f-fa75c72eb943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","timestamp":"2018. december. 27. 14:37","title":"Vasútvonal épül a BMW-gyárhoz, több pályaudvart is fejlesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","shortLead":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","id":"20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbe1bf6-39f6-4468-9619-69cc604e1a48","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","timestamp":"2018. december. 27. 14:30","title":"Videó: Próbababákon mutatta be a rendőrség, hogy mi történik, ha óvatlanul rakétázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy szabadságot vegyen ki az ünnepre, és a családjával töltse a karácsonyt. A pilóták és a légiutas-kísérők például ilyenkor is úton vannak, de egy leleményes apuka megtalálta a módját, hogy a lányával legyen szenteste.","shortLead":"Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy szabadságot vegyen ki az ünnepre, és a családjával töltse a karácsonyt...","id":"20181227_Apa_legiutas_kisero_lany_repulogep_repulo_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8daf3f-6130-4861-bcf2-5c88c38a7fdc","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Apa_legiutas_kisero_lany_repulogep_repulo_karacsony","timestamp":"2018. december. 27. 14:38","title":"Egész karácsonykor repülőn ült az apa, hogy együtt ünnepelhessen légiutas-kísérő lányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","shortLead":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","id":"20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7434b0-28cd-4e5c-b621-39b41a278bf5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","timestamp":"2018. december. 27. 09:32","title":"Megházasodott Miley Cyrus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","shortLead":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","id":"20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711cee4c-811b-43d2-9c64-450c86dc8a60","keywords":null,"link":"/elet/20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:03","title":"George Lucas a leggazdagabb amerikai híresség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként született focistát többször is rasszista bekiabálásokkal inzultálák szerdán az Internazionale elleni találkozón.","shortLead":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként...","id":"20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad3167-7cf2-4728-bff7-59cfa119f6ca","keywords":null,"link":"/sport/20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","timestamp":"2018. december. 27. 18:01","title":"Cristiano Ronaldo kiáll a rasszista inzultus áldozata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]