Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","shortLead":"Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. ","id":"20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fe209d-0fc7-479c-a8b4-dcf9dcbd5e38","keywords":null,"link":"/sport/20181230_Megvan_a_Puskas_Akademia_uj_edzoje","timestamp":"2018. december. 30. 08:58","title":"Megvan a Puskás Akadémia új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","shortLead":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","id":"20181228_Meghalt_Amosz_Oz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb20967-16cc-4405-97b7-cc1ffb199b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Meghalt_Amosz_Oz","timestamp":"2018. december. 28. 15:36","title":"Meghalt Ámosz Oz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de az intézkedés akkor még nem vonatkozott azokra az árucikkekre, amelyeket a két említett országban, de valamilyen külföldi vállalat állít elő, mostantól az intézkedés ezeket is sújtja.","shortLead":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de...","id":"20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fd98a-5a16-49bc-9953-386231245962","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","timestamp":"2018. december. 28. 19:27","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, szigorította a Szerbiára kivetett vámot Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","shortLead":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","id":"20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915e3fa2-7cc4-4db7-8354-5c3e49eac341","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","timestamp":"2018. december. 30. 10:52","title":"Játék: Megtalálják a nőt a tudományban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant – mondta a Rádió 7-nek Lázár János. A volt miniszter arról nem beszélt a Fideszhez ezer szálon kötődő Rákay Philip résztulajdonában lévő rádióban, hogy a fejlődés elsősorban azért torpant meg, mert a fideszes képviselők ahol tudják, ott gáncsolják Márki-Zay Péter független polgármestert. Szerinte a kudarc oka az, hogy Márki-Zay egy országos, Fidesz-ellenes mozgalom élére állt.","shortLead":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant...","id":"20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d74a-d2c8-4a20-86d2-9ffe7a8d0f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","timestamp":"2018. december. 29. 14:14","title":"Lázár: Vásárhelyt buta vezető irányítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják ez meghozza a következő évre a szerencsét. Ki tudja, mennyire jön be, de az biztos, hogy jó nagyot kaszálnak a kereskedők. \r

\r

","shortLead":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják...","id":"20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7331fb-6854-4fbe-a676-5533f66a05f0","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","timestamp":"2018. december. 29. 13:57","title":"Jó üzlet a szerencseszőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy a mozgáshiány. Ráadásul egyre többeket érint.","shortLead":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy...","id":"201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336c6e-c79b-4df0-8d7a-8c93060880d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","timestamp":"2018. december. 28. 17:30","title":"Az új népbetegség, ami napi 15 szál cigi elszívásánál is veszélyesebb: a magány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]