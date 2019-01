Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes alkotások szűkített listájára. ","shortLead":"Egy hétig ingyen és online megtekinthető Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, amely bejutott az Oscar-esélyes...","id":"20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663bd1c5-457f-4cc2-a209-137096912f61","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_A_szinkrontolmacs_coming_outol__most_megnezheti_az_Oscareselyes_magyar_rovidfilmet","timestamp":"2019. január. 08. 10:52","title":"A szinkrontolmács coming outol – most megnézheti az Oscar-esélyes magyar rövidfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt pontot. De munkatársunk kisegítette. Így ha furcsa módon is, de csak eljutott a közszolgálati tévé nézőihez a tüntetők mind az öt követelése.","shortLead":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt...","id":"20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d187d-f264-440b-b682-abcc051e6748","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","timestamp":"2019. január. 07. 13:28","title":"Inkább felolvasták az 5 pontot az M1 híradójában, csakhogy belerúghassanak Fekete-Győrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények listáján is.","shortLead":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények...","id":"20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018bf7b8-b7ac-444a-979c-5eafc5670d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","timestamp":"2019. január. 08. 13:44","title":"Egy év alatt rekordhosszúságúra nőtt a szociális várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","shortLead":"Glenn Close és Rami Malek kapták a legjobb drámai színészeknek járó díjakat.","id":"20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0758b8b3-8582-4546-a3e7-e33d161182fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d9090-19c8-4338-943d-c86460cd4477","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Bohem_rapszodiat_valasztottak_a_legjobb_filmnek_a_Golden_Globe_dijatadon","timestamp":"2019. január. 07. 07:19","title":"A Bohém rapszódiát választották a legjobb filmnek a Golden Globe-díj-átadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő két évben ne alkalmazza az úgynevezett \"rabszolgatörvényben\" foglaltakat. ","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők írt arról, hogy a Tesco hajlik arra, hogy megállapodjon a szakszervezettel és a következő...","id":"20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c5eef-35a2-45a2-a88e-aaac56ae3540","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Tuloratorveny_Megallapodhat_a_Tesco_a_szakszervezettel_hogy_nem_alkalmazza","timestamp":"2019. január. 09. 06:23","title":"Túlóratörvény: Megállapodhat a Tesco a szakszervezettel, hogy nem alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német politikus, művész és újságíró személyes adatát lopták el, és tették közzé a Twitteren. ","shortLead":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német...","id":"20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb34e66-3df0-4f13-89e2-753516915a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","timestamp":"2019. január. 08. 10:15","title":"Egy 20 éves diák hackelhetett meg közel 1000 embert Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","shortLead":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","id":"20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434789b-a524-4913-abce-c8192169b512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","timestamp":"2019. január. 08. 07:08","title":"Megint Kínában tárgyal az észak-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel szemben. ","shortLead":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel...","id":"20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43fb-6f50-4be4-bcef-27a94d4a2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 08. 11:35","title":"Ellenzéki összefogással Szombathely is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]