[{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","shortLead":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","id":"20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db52f3-068a-47ad-8cd2-55e92bcd1339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","timestamp":"2019. január. 14. 07:55","title":"Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni az Asszad-rezsim túlélését és az orosz befolyás erősödését.","shortLead":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni...","id":"201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202a52c2-7c8d-4a4e-b9ec-8b6eb02b7247","keywords":null,"link":"/vilag/201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","timestamp":"2019. január. 12. 15:00","title":"Szíria csak „homok és halál”, mondta Trump, és talán Obama sem vitatkozna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","shortLead":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","id":"20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb1617-926a-45ce-8cfa-4b0315dd49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","timestamp":"2019. január. 12. 20:20","title":"Végre jön a várva várt iPhone-kiegészítő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész születésének centenáriumára készült dokumentumfilmet nemrég mutatták be a hazai mozikban.","shortLead":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész...","id":"201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fad96b7-aea4-47d1-bbe5-93098cf2f0c6","keywords":null,"link":"/kultura/201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","timestamp":"2019. január. 13. 17:30","title":"Eljött a mennyország a fanatikus Bergman-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32dbacd-455f-4fd6-934c-5b02382e4bcf","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201902_osi_gyoker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c32dbacd-455f-4fd6-934c-5b02382e4bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ccd170-00de-4dae-b8e8-0d676611be53","keywords":null,"link":"/velemeny/201902_osi_gyoker","timestamp":"2019. január. 13. 18:00","title":"Hont András: Ősi gyökér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset Morillon településnél történt.","shortLead":"Az eset Morillon településnél történt.","id":"20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837eb2c7-9d18-42d1-badc-4811c1f98e42","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 13. 13:59","title":"Véletlenül elsült lavinarobbantó ölt meg két sípályamunkást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal korábban gyomorműtétet hajtottak végre rajta.","shortLead":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal...","id":"20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447c75ef-e1eb-4f2f-a305-8c1c5bba8706","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","timestamp":"2019. január. 13. 18:58","title":"Maradona kijött a kórházból műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]