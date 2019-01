Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7ff72c7-39db-403f-b2f0-6278e5e6ef4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Népszavának az egyik legelismertebb Magyarország-szakértő Amerikából, a Princeton Egyetem tanára, Kim Lane Scheppele. Úgy látja, Orbán elszámíthatta magát az európai választásokkal és a túlóratörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Interjút adott a Népszavának az egyik legelismertebb Magyarország-szakértő Amerikából, a Princeton Egyetem tanára, Kim...","id":"20190121_Kim_Lane_Scheppele_Orban_megteheti_hogy_egy_idore_veszit_a_nepszerusegebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ff72c7-39db-403f-b2f0-6278e5e6ef4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c686d85-f13b-4613-9c46-cc004be70be4","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Kim_Lane_Scheppele_Orban_megteheti_hogy_egy_idore_veszit_a_nepszerusegebol","timestamp":"2019. január. 21. 10:54","title":"Kim Lane Scheppele: Orbán megteheti, hogy egy időre veszít a népszerűségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően igen jó vételt csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően...","id":"20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaa8872-3a82-4d2e-946e-73e8b5736327","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","timestamp":"2019. január. 20. 06:41","title":"Időutazásra hív ez a régi, de alig használt 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának – jelentette a BBC.","shortLead":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának –...","id":"20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43da0e-5021-47a7-95cf-9cd3466a32e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","timestamp":"2019. január. 21. 00:03","title":"Sokkoló: olyan meleg volt két napon át, hogy belehalt egy állatfaj jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2a977e-9b56-4968-820d-f6da38b6b809","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhunyt a világ legidősebb férfija, a japán Nonaka Maszazót 113 éves korában vasárnap reggel érte a halál otthonában - közölte családja.","shortLead":"Elhunyt a világ legidősebb férfija, a japán Nonaka Maszazót 113 éves korában vasárnap reggel érte a halál otthonában...","id":"20190120_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2a977e-9b56-4968-820d-f6da38b6b809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40b29c5-40c0-4637-b5e1-789399d5c6ae","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","timestamp":"2019. január. 20. 11:33","title":"Meghalt a világ legidősebb férfija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8545a07e-2a4a-44f8-8998-5d2b56972795","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint egy olyan autós, aki úgy véli, ha ő megjelenik, akkor ott mindenkinek azonnal félre kell húzódnia. ","shortLead":"Megint egy olyan autós, aki úgy véli, ha ő megjelenik, akkor ott mindenkinek azonnal félre kell húzódnia. ","id":"20190120_Video_Nem_kicsit_arrogans_BMWs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8545a07e-2a4a-44f8-8998-5d2b56972795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6209619-5b75-4e2e-8cf2-9eec686af7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_Video_Nem_kicsit_arrogans_BMWs","timestamp":"2019. január. 21. 04:04","title":"Nem kicsit arrogáns ez a luxusautós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","shortLead":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","id":"20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4620f-83ec-4654-84f9-22e574ab20cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 11:25","title":"Tüntetők okoztak kilométeres dugót Pécsett hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit kellene játszaniuk a lehető legjobb helyezésért Norvégiával. ","shortLead":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit...","id":"20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241279ca-3aac-4ce5-a4dd-be74c3531dbf","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","timestamp":"2019. január. 21. 15:55","title":"Kézilabda-vb: így akár még ötödik is lehet a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]