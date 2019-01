Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","shortLead":"Úgy véli, a szexuális nevelésnek tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek kell lennie.","id":"20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db95edc-4a27-4332-bb3a-b9d67aa0a77d","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Ferenc_papa_szexualitas_ajandek_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2019. január. 28. 18:28","title":"Ferenc pápa: A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól döntött? Erről beszélgettünk olyan magyarokkal, akik egykor külföldön éltek, de úgy döntöttek, hazatérnek.","shortLead":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól...","id":"20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c4ffa7-5b4e-4433-9255-6342d56bafab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","timestamp":"2019. január. 29. 16:40","title":"Nem a pénz miatt jönnek haza a külföldön dolgozó magyarok, de akkor miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsora februárban indul. ","shortLead":"A műsora februárban indul. ","id":"20190128_Veiszer_Alinda_a_szlovak_kozmedianal_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae7860-4cf4-4256-95b5-f48344a3fb8b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Veiszer_Alinda_a_szlovak_kozmedianal_folytatja","timestamp":"2019. január. 28. 17:32","title":"Veiszer Alinda a szlovák közmédiánál folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","shortLead":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","id":"20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e40d6d-1493-4a89-8823-6e9ba52584a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Séta, egy pohár bor és kaotikus íróasztal: mi a közös bennük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két paródia egy csapásra.","shortLead":"Két paródia egy csapásra.","id":"20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d16e92f-ed83-4642-b7e5-613fef9647ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","timestamp":"2019. január. 28. 12:09","title":"Bödőcs írt egy Ady-verset, és elmondta mint Latinovits – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A túl magas bérköltségek miatt állítólag tovább kell karcsúsítani a dolgozói állományt. A cég nem adott konkrét választ arra, hogy mik a tervek.","shortLead":"A túl magas bérköltségek miatt állítólag tovább kell karcsúsítani a dolgozói állományt. A cég nem adott konkrét választ...","id":"20190129_Magyar_Idok_Ujabb_leepites_johet_a_Tescoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0da98c8-55da-48eb-aff3-d1f5ac504760","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Magyar_Idok_Ujabb_leepites_johet_a_Tescoban","timestamp":"2019. január. 29. 07:27","title":"Magyar Idők: Újabb leépítés jöhet a Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa négyzetméterenként.","shortLead":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa...","id":"20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357418e7-280a-4593-abfb-e8812914e99c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","timestamp":"2019. január. 28. 12:29","title":"800 forintos négyzetméteráron kínálja a bérlakásokat a XIII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]