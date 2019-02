Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf43727-34e1-4f5c-9c37-ac52c619f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301c7aaa-cb0d-4b9e-a155-e6a2d555e2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_boldog_Meszaros_Lorinc_nyilatkozott_az_ATVnek","timestamp":"2019. február. 08. 14:31","title":"A boldog Mészáros Lőrinc nyilatkozott az ATV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","shortLead":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","id":"20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5d553b-4f87-4401-a7ef-4695d450dcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 09. 07:33","title":"Kábítószeres bandát kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","shortLead":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","id":"20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc147bf5-45d8-401b-b930-f2c39096aef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","timestamp":"2019. február. 07. 18:42","title":"Kiderült: a levestől lettek rosszul közel kétszázan Lábatlanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29866d95-d915-4038-b2f2-ecda11580ace","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Mucsi Zoltánja vagy Scherer Péterje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lobbanékonyak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190208_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_11_Dora_Bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29866d95-d915-4038-b2f2-ecda11580ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f57eb33-6624-4a17-9240-da417d495676","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_11_Dora_Bela","timestamp":"2019. február. 08. 20:00","title":"Dóra Béla: Jó lenne, ha könnyebben lehetne levegőt venni ebben az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"130 ezer ember hiányzik az osztrák munkaerőpiacról, negyedével több, mint 2017-ben. Még jobban elszipkázhatják az embereket Magyarországról. \r

\r

","shortLead":"130 ezer ember hiányzik az osztrák munkaerőpiacról, negyedével több, mint 2017-ben. Még jobban elszipkázhatják...","id":"20190208_Havi_770_ezerert_sem_talalnak_embert__nott_a_munkaerohiany_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fc717a-3c2b-4c9a-9344-53aca7e3e09f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Havi_770_ezerert_sem_talalnak_embert__nott_a_munkaerohiany_Ausztriaban","timestamp":"2019. február. 08. 15:26","title":"Havi 770 ezerért sem találnak embert – nőtt a munkaerőhiány Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet találta.","shortLead":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet...","id":"20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67037a85-5655-497b-9fb2-c23ae5deff41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","timestamp":"2019. február. 08. 17:53","title":"Éhező gyerekekre és hajléktalanokra költ az elnökök séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbc9ae8-50c4-4f91-b857-67bbc5a30398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc többször is hazafiatlannak nevezte Orbán Viktort, de hazaárulónak egyszer sem nevezte. ","shortLead":"Az évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc többször is hazafiatlannak nevezte Orbán Viktort, de hazaárulónak egyszer sem...","id":"20190209_Gyurcsany_Orban_evertekelo_jobbik_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbc9ae8-50c4-4f91-b857-67bbc5a30398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02878d78-822a-4efb-be7f-b3181369105e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Gyurcsany_Orban_evertekelo_jobbik_ellenzek","timestamp":"2019. február. 09. 16:27","title":"Gyurcsány egy ponton nem ment túl Orbán minősítésében és feledi a Jobbik múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]