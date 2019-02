Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","id":"20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48714f-57f2-4c7a-ac56-cb47b5d82627","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Merkel utóda szerint Orbán nehéz ügy az Európai Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből készülnek el a jövő évi tokiói nyári olimpia medáljai, hogy így csökkentsék a világban egyre csak halmozódó e-szemetet.","shortLead":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből...","id":"20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aae249-4bab-4c7d-bf5e-47688ec34068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","timestamp":"2019. február. 08. 10:33","title":"Kidobott mobilokból készülnek a 2020-as tokiói olimpia érmei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket a szüleik kiveszik az állami gondozásból, kiképzik zsebtolvajnak, majd elküldik egy nyugat-európai országba, ahol egy hasonló életmódot folytató családhoz kerül és új nevet kap.\r

\r

","shortLead":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket...","id":"20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2faa0-1eb9-4670-a6da-19c9ce617b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 20:39","title":"A rendőrség és az egyházak karöltve küzdenek az emberkereskedelem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 49 éves férfi kutyáit sétáltatta, amikor rászólt a vizelő férfira. Szóváltásba keveredtek, majd úgy megütötte, hogy kórházba került. Vádat emeltek ellene.","shortLead":"A 49 éves férfi kutyáit sétáltatta, amikor rászólt a vizelő férfira. Szóváltásba keveredtek, majd úgy megütötte...","id":"20190208_Ugy_megverte_az_utcan_vizelo_idos_ferfit_hogy_az_belehalt_seruleseibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f14184-3b44-4812-a12c-4a71f2bcb89f","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Ugy_megverte_az_utcan_vizelo_idos_ferfit_hogy_az_belehalt_seruleseibe","timestamp":"2019. február. 08. 19:29","title":"Úgy megverte az utcán vizelő idős férfit, hogy az belehalt sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja az USA támogatását élvező milícia.\r

","shortLead":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja...","id":"20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed1b42-c01f-48e5-951a-077dcffe9684","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. február. 09. 18:41","title":"Megkezdték a \"mindent eldöntő csatát\" az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","shortLead":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","id":"20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d65c1-dbdc-49e9-b2aa-83c5d3a9652e","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","timestamp":"2019. február. 08. 11:56","title":"Filmalap: Folytatódik a Hunyadi-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és a Madártani Egyesület már korábban is rajta volt, de most újabb meglepő nevek kerültek fel.","shortLead":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és...","id":"20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befaf990-b893-4eb3-ad40-264cdca82038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","timestamp":"2019. február. 08. 10:32","title":"A zsonglőrök és a madárbarátok után az Autóklub is felkerült a Soros-szervezetek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]