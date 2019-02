Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte az olajszállítások szempontjából kiemelkedően fontos, a Közel-Keletet és az Indiai-óceánt összekötő szoros lezárását. Az USA egyik repülőgép-hordozója decemberben érkezett a térségbe.","shortLead":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte...","id":"20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e6b643-2a57-4859-ba5e-d8cb56ddedbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","timestamp":"2019. február. 24. 20:35","title":"Irán tengeralattjáróról indítható cirkálórakétát tesztelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.","shortLead":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő...","id":"20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed9d0c1-e920-43bf-b077-4102ed29eed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","timestamp":"2019. február. 24. 10:36","title":"Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. Fiktív reggeli rutinnal mutatjuk meg a jelenben élő jövőt. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk...","id":"20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2c64c-9636-45f7-948d-cd917f61b395","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","timestamp":"2019. február. 24. 19:15","title":"A jövő trendjei a jelenben, azaz így formálja életünket a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált bérminimumot. A cég szerint az időbérrel és a teljesítménybérrel együtt már jól kijönnek a számok.","shortLead":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált...","id":"20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ac62-2214-4329-9e98-28a9b3fbe17a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","timestamp":"2019. február. 25. 05:58","title":"Hatósági vizsgálattal fenyegetik a Spart az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Csökkentek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.

\r

Kelly énekes.

\r

","id":"20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f042a06-0b6b-44d9-b775-058f92b84aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","timestamp":"2019. február. 24. 07:48","title":"R. Kellynek kezesre van szüksége, ha nem akar mindjárt börtönbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","shortLead":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","id":"20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2f471-19c9-4715-84f6-d0fa0f340124","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]