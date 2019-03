Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diákokra, a kismamákra és a pécsiekre számít a Pénzügyminisztérium a munkaerőhiány enyhítésében. A diákokat társadalombiztosítási járulékkedvezménnyel, a kismamákat üzemi bölcsődékkel és ösztöndíjjal, a pécsieket az M9-es autópályával csábítanák a munkaerőpiacra.","shortLead":"A diákokra, a kismamákra és a pécsiekre számít a Pénzügyminisztérium a munkaerőhiány enyhítésében. A diákokat...","id":"20190304_A_veszelyeztetett_korcsoportokat_dolgoztatna_Varga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be646b3-a378-4291-9a4a-65cd0f3c9fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_A_veszelyeztetett_korcsoportokat_dolgoztatna_Varga","timestamp":"2019. március. 04. 10:58","title":"A veszélyeztetett korcsoportokat és a pécsieket dolgoztatná Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint a lengyeleknél. És bármilyen furcsa ez első olvasásra, ez nem feltétlen jó hír.","shortLead":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint...","id":"20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36829d28-6c38-4c17-830f-a4e9cfe9cf9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","timestamp":"2019. március. 03. 18:21","title":"800 ezresnél is jobb kezdő átlagfizetést jósolnak a lengyel ovisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","shortLead":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","id":"20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9990a4-1969-4158-b920-c1836c6f55de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","timestamp":"2019. március. 03. 11:49","title":"Mégis Karcagon lesz a helye Szőcs Géza pavilonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub Híradójának kérdésére Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról, hogy március 1-jétől változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok.","shortLead":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub...","id":"20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab19a183-4296-4434-9795-4e7036f09269","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","timestamp":"2019. március. 04. 08:10","title":"Deutsch: Természetes Magyarországon, hogy az emberek szívesen túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb kórházzal, háziorvosi praxisközösségekkel és a teljesítményfinanszírozási rendszer átalakításával mentené az egészségügyet a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Kevesebb kórházzal, háziorvosi praxisközösségekkel és a teljesítményfinanszírozási rendszer átalakításával mentené...","id":"20190304_Haziorvosi_tavdiagnosztikaval_csokkentene_az_sztks_sorokat_Varga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01343b3c-7d34-49de-99cd-8b1134d752fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Haziorvosi_tavdiagnosztikaval_csokkentene_az_sztks_sorokat_Varga","timestamp":"2019. március. 04. 12:56","title":"Távdiagnosztizáló háziorvosokkal csökkentené az sztk-s sorokat Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz, felvételi nélkül) kerülnének be a szakmájukhoz passzoló egyetemekre? Ebben a diákszervezet képviselője, illetve a Rektori Konferencia elnöke sem biztos, ahogy több nyilatkozónk azt mondja, ezzel a jelenleginél is jobban leszűkítik a diákok lehetőségeit. ","shortLead":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz...","id":"20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8610c-47fc-4a15-a797-f076f469103b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","timestamp":"2019. március. 04. 06:30","title":"Jól hangzik, hogy felvételi nélkül lehet egyetemre menni, de koppanás jöhet a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegy, hogyan adózik utána.","shortLead":"Nem mindegy, hogyan adózik utána.","id":"20190303_Erre_figyeljen_ha_kulfoldon_dolgozik_de_magyarorszagi_lakast_ad_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210956-c1cd-484f-9b96-7e38e48d25b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Erre_figyeljen_ha_kulfoldon_dolgozik_de_magyarorszagi_lakast_ad_ki","timestamp":"2019. március. 03. 12:43","title":"Erre figyeljen, ha külföldön dolgozik, de magyarországi lakást ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]