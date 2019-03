Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","shortLead":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","id":"20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2236f50-abb4-40fd-946b-b6f2bd6c4dd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","timestamp":"2019. március. 04. 17:25","title":"Közlekedési lámpákból lopta autójához az aksikat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt mit megköszönniük Keith Flintnek.","shortLead":"Volt mit megköszönniük Keith Flintnek.","id":"20190305_Igy_bucsuznak_a_soproni_VOLT_szervezoi_a_Prodigy_elhunyt_frontemberetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78302f0-dae2-4bde-89cd-635e4247fdd7","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Igy_bucsuznak_a_soproni_VOLT_szervezoi_a_Prodigy_elhunyt_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 05. 11:32","title":"Így búcsúznak a soproni VOLT szervezői a Prodigy elhunyt frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak választ. ","shortLead":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak...","id":"20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea79cd-d3b5-4822-985b-ea42df78effd","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","timestamp":"2019. március. 05. 19:32","title":"A CEU nem adta fel a reményt, hogy Budapesten maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 10-15 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 10-15 fok lesz. ","id":"20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f415f0ff-e57f-451c-a8a3-d5414eebbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","timestamp":"2019. március. 05. 05:20","title":"Ma is alig csillapodik a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer leggazdagabbja közé.","shortLead":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer...","id":"20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e64bcf-7fba-4b2b-a6e6-943906d39794","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. március. 05. 14:58","title":"Mészáros Lőrinc a világ 2057. leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint eddig hittük. ","shortLead":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint...","id":"20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c5b39a-9aad-44be-9a57-e1c7f3dff339","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","timestamp":"2019. március. 06. 06:38","title":"Az agyát hibáztassa, ha megszakad a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak sorában nagynak számít, a buszflotta méretéhez és állapotához képest édeskevés.","shortLead":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak...","id":"20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8fec1-51c0-4f28-9bfe-c03572f52488","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","timestamp":"2019. március. 06. 11:40","title":"A BKV belevágott a buszbeszerzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő módon az Orbán Viktor támogatását élvező Janez Jansa határozottan ellenzi a néppárti indítványt. ","shortLead":"Nem meglepő módon az Orbán Viktor támogatását élvező Janez Jansa határozottan ellenzi a néppárti indítványt. ","id":"20190305_Szloveniaban_nem_minden_part_tamogatja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e386cf6-24ec-4d9d-9b07-a5b4fce73af9","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szloveniaban_nem_minden_part_tamogatja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2019. március. 05. 19:48","title":"Szlovéniában nem minden párt támogatja a Fidesz kizárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]