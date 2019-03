Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket.","shortLead":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek...","id":"20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776cd1-0d89-41d0-968f-b9820ab1ec0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 07. 10:26","title":"Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland edinburghi központját.","shortLead":"Gyanús postai csomagok miatt kiürítették szerdán a skóciai Glasgow egyetemének fő épületeit és a Royal Bank of Scotland...","id":"20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4d82e-56e1-4fe0-9f8e-fcd99b1c2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f575e59-7932-48c2-8322-fb289c8734b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_gyanus_csomag_royal_bank_of_scotland_glasgow_egyetem_kiurites","timestamp":"2019. március. 06. 15:21","title":"Gyanús csomagok miatt kellett skót bankot és egyetemet kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását az androidos televíziókban.","shortLead":"Titokzatos szoftverhiba miatt volt kénytelen egy időre leállítani a Google fotókkal kapcsolatos szolgáltatását...","id":"20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57eaa66d-20da-4458-9d08-01a20141e9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe8339-32ce-44fd-802d-446839e150c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_android_tv_szoftverhiba_kepnezo_letiltasa_fotok_okosteve","timestamp":"2019. március. 06. 20:03","title":"Történt egy kis galiba: egy darabig nem fogja tudni megnézni a fotókat, ha a tévéje androidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]