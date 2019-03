Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","shortLead":"A spanyol kapus elárulta: nyilvánvalóan a portugál bajnoknál fejezi be a pályafutását. ","id":"20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d4cfdc7-cc65-4078-a146-7b71c53ab267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb43b5de-8764-4abc-b59e-be5913f809bb","keywords":null,"link":"/sport/20190319_Iker_Casillas_negyveneves_koraig_biztosan_marad_a_Portonal","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Iker Casillas negyvenéves koráig biztosan marad a Portónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb326d9-d101-45dc-a1dc-25daaf14abcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2 százalékkal csökkent, a kereskedelmi szálláshelyek árbevétele viszont 9,4 százalékkal emelkedett.","shortLead":"Januárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2 százalékkal csökkent, a kereskedelmi szálláshelyek...","id":"20190320_Bevalt_a_szobaaremeles_kevesebb_idot_toltottek_itt_a_kulfoldiek_megis_nott_a_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb326d9-d101-45dc-a1dc-25daaf14abcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900feac8-9b96-4f20-888e-bd449d8cbf20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Bevalt_a_szobaaremeles_kevesebb_idot_toltottek_itt_a_kulfoldiek_megis_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. március. 20. 12:55","title":"Bevált a szobaár-emelés: kevesebb időt töltöttek itt a külföldiek, mégis nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pontosabban akkor tűnik szükségesnek a szegedi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság létesítmény-fejlesztés beruházása, ha ott olimpiát fogunk később rendezni.\r

\r

","shortLead":"Pontosabban akkor tűnik szükségesnek a szegedi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság létesítmény-fejlesztés beruházása...","id":"20190320_5_milliardra_dragul_egy_szuksegtelennek_tuno_kajakkenufejlesztes_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6159472-4197-461a-8ef6-8d853d044650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_5_milliardra_dragul_egy_szuksegtelennek_tuno_kajakkenufejlesztes_Szegeden","timestamp":"2019. március. 20. 13:17","title":"5 milliárdra drágul egy szükségtelennek tűnő kajak-kenu-fejlesztés Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","shortLead":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","id":"20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae425b8-0100-4926-9c2c-381f94776495","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","timestamp":"2019. március. 19. 16:52","title":"Merkel megfejtette, mi a 2015-ös menekülthullám tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","shortLead":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","id":"20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c50f2ab-08d4-4fd0-a389-ae7ead704038","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","timestamp":"2019. március. 20. 15:46","title":"Bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak a Gozsdu-udvarban januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is kínálhatják majd az új építésű lakásokat.","shortLead":"1 milliós négyzetméterárak is felbukkantak a kínálatban. Ha kifut a kedvezményes áfa, 1,5 milliós négyzetméteráron is...","id":"20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ecc7a-7aee-4c44-b706-0c405203027d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Lelektani_hatart_leptek_at_a_balatoni_negyzetmeterarak","timestamp":"2019. március. 20. 13:35","title":"Lélektani határt léptek át a balatoni négyzetméterárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]