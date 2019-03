Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül távoznak-e a britek az EU-ból.","shortLead":"Nem omlik össze a világ, ám még mindig maradtak bizonytalanságok. A legnagyobb persze az, megállapodás nélkül...","id":"20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2634aa-922f-4168-b0ca-a21e00e8b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Egy_jo_hir_a_Brexitrol_felkeszult_az_EU_a_no_deal_esetere","timestamp":"2019. március. 25. 12:12","title":"Egy jó hír a Brexitről: felkészült az EU a no deal esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen maradt a rendszámtáblája.","shortLead":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen...","id":"20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f0ee8-2df1-4f27-9a05-3366e6c1bf57","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","timestamp":"2019. március. 25. 10:47","title":"Pechje volt a részeg sofőrnek: hiába menekült el a baleset helyszínéről, a rendszáma ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","id":"20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048f6e7-2cb5-452c-bd0b-dbb0bb524153","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","timestamp":"2019. március. 24. 21:52","title":"Partot ért Norvégiában a bajba került turistahajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba, a forgalom újraindult.","shortLead":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba...","id":"20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8004fe25-5627-471a-8f3b-b2713a1980d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","timestamp":"2019. március. 23. 17:48","title":"Videón a Budafoknál kiemelt egytonnás bombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatottal mérkőzött meg a Szlovákiával szemben csütörtökön alulmaradó magyar válogatott. Marco Rossi csapata páratlan sikert ért el, 0-1-ről felállva és fordítva verte meg a horvát válogatottat. ","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatottal mérkőzött meg a Szlovákiával szemben csütörtökön alulmaradó magyar...","id":"20190324_magyarorszag_horvatorszag_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748610aa-28d8-4675-b8d6-1d71859b8967","keywords":null,"link":"/sport/20190324_magyarorszag_horvatorszag_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 17:55","title":"Magyarország–Horvátország - 2-1 - vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f","c_author":"Micro W. Árpád","category":"elet","description":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","shortLead":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","id":"20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4f342d-f9c5-4ad8-a4ed-66676d7f33ec","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","timestamp":"2019. március. 23. 20:00","title":"Csodatévő Szent Mikrós: fake news a konyhaasztalon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","shortLead":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","id":"20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18332cce-b3a3-4ed3-a861-3939522050d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","timestamp":"2019. március. 24. 21:03","title":"Készüljön: jöhet a filléres Netflix-előfizetés, 1000 forint se lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben, az egyik legnagyobb, 11 milliárdos keresetben Trócsányi László ügyvédi irodája képviseli az alagútfúró konzorciumot. ","shortLead":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben, az egyik legnagyobb, 11 milliárdos keresetben...","id":"20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e71730-286f-431d-a13e-4033818bc844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","timestamp":"2019. március. 25. 09:52","title":"Sorra bukja a BKV a 4-es metró pereit, Trócsányi ügyvédi irodája is tűzközelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]