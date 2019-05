Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár az egész rendszer, ezzel együtt Weber széke is meginoghat. ","shortLead":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár...","id":"20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d13de9-d5fa-4d32-8b9e-45b8ff89b177","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","timestamp":"2019. május. 07. 17:06","title":"Meg tudja buktatni Orbán Viktor Manfred Webert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazással tarolt.","shortLead":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált...","id":"20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d13919-db64-42cb-bc88-fc30ba52475c","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","timestamp":"2019. május. 06. 16:53","title":"Óriási siker: magyar diákok hozták el a nagydíjat a dublini programozóversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő években lekörözni. Nézegessen fotókat a túlzásba esett sztárokról. ","shortLead":"Elképesztően bizarr volt az idei felhozatal a Met-gálán: ezeket a ruhakölteményeket nagyon nehéz lesz a következő...","id":"20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9213e0-769a-43b8-92e2-8aec01ee540e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25cacf0-84b2-469b-8800-7616a17b7c75","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szurrealis_poffeszkedes_Jared_Leto_ket_fejjel_Katy_Perry_csillarkent_jelent_meg_az_idei_Metgalan","timestamp":"2019. május. 07. 10:31","title":"Szürreális pöffeszkedés: Jared Leto két fejjel, Katy Perry csillárként jelent meg az idei Met-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","id":"20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4d2706-487c-4a69-92d5-f91f2a58dd66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","timestamp":"2019. május. 06. 06:41","title":"Orosz nagycsaládos: kevesen tudják, hogy a Ladának is van 7 személyes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki a megengedett időn túl várakozik, vagy egyáltalán nem vett parkolójegyet, illetve ha jegy nélkül még időn túl is parkol. ","shortLead":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki...","id":"20190507_kerekbilincs_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d68db9b-2eb1-41fe-9415-7eed86a6cc28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_kerekbilincs_ombudsman","timestamp":"2019. május. 07. 17:20","title":"Az egyik törvény szerint lehet, egy másik szerint nem lehet felrakni kerékbilincset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről egyáltalán szavazhasson az MTA közgyűlése. A három lehetséges elképzelés közül ugyanis csak a tisztán akadémiai álláspontról voksoltak a küldöttek - a tudós testület óriási többséggel úgy döntött: maradjon az MTA-n belül a kutatóintézeti hálózat.","shortLead":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről...","id":"20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded1975-9a74-469a-85e2-ea7df6fda872","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Palkovics László az MTA-közgyűlés után: \"Ezt nem tudjuk elfogadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]