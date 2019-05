Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Naivan rácsodálkoztak a KÖNNYŰ történelemérettségire, nagyjából akkor, amikor az Oktatási Hivatal feljelentést tett a tételek kiszivárogtatása miatt. Értenünk kellene az iróniát?","shortLead":"Naivan rácsodálkoztak a KÖNNYŰ történelemérettségire, nagyjából akkor, amikor az Oktatási Hivatal feljelentést tett...","id":"20190508_Az_MTI_vajon_csak_viccel_a_tortenelemerettsegivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c954e84-8fc3-44dd-a4d4-bf6260adf124","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Az_MTI_vajon_csak_viccel_a_tortenelemerettsegivel","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Az MTI vajon csak viccel a történelemérettségivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt trükközés a hétfői szavazáson, jelentette ki a Lovász László a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben a kutatóhálózat és kettős állampolgársága is téma volt. ","shortLead":"Nem volt trükközés a hétfői szavazáson, jelentette ki a Lovász László a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben...","id":"20190510_magyar_tudomyanos_akademia_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_kutatohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e904dbb7-dd4f-49e4-8d95-65f57c21540b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_magyar_tudomyanos_akademia_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 10. 12:37","title":"Fordulat jön? Lovász szerint Palkovics elfogadta az MTA döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen elérhetőek a webáruházban. A bővítés egyelőre nincs napirenden, a cég a tapasztalatok alapján dönt majd arról, hogyan fejleszti tovább világhálós szolgáltatását.","shortLead":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen...","id":"20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ef2c4-bba8-4ea0-9d26-feccd71bd5cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","timestamp":"2019. május. 09. 06:15","title":"A SPAR is megnyitotta online üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","shortLead":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","id":"20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db272f0f-9ce1-4b19-87c9-42f2acc49f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","timestamp":"2019. május. 08. 15:52","title":"Kilenc elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, Angliából hozatták haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]