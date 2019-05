Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát.","shortLead":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes...","id":"20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b8b55-81a1-43a8-b75a-c230d714cfc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","timestamp":"2019. május. 11. 21:02","title":"Túl veszélyes Szíria a humanitárius szervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","shortLead":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","id":"20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd797f04-303c-4993-b2b9-838e046dd74e","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Videó: Bravúrosan tett le egy orrfutómű nélküli utasszállítót egy mianmari pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","shortLead":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","id":"20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95fd268-50d1-46a6-be1d-c92d20ef35e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","timestamp":"2019. május. 11. 07:59","title":"7 autót is feltört három fiatalkorú fiú Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","shortLead":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","id":"20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078fef3-7d59-49c2-b912-2cac4fa66e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","timestamp":"2019. május. 11. 14:35","title":"Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte a különleges burgonyát termeszteni. Per lett belőle. ","shortLead":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte...","id":"20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a4924-a595-4de3-959a-9f131d39e85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","timestamp":"2019. május. 11. 10:58","title":"Csúnya ügybe futott bele a Pepsi Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Megállíthatatlanul zajlik a negyedik ipari forradalom az okosgyárak terjedésével. Európa jól áll, az innovációs...","id":"201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0257e8c3-6e4e-4d39-b0cc-1a60d026be98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110b7e7-09b0-4be7-8e4f-4d98e9517e5b","keywords":null,"link":"/kkv/201919__ipar_40__regios_verseny__ebredezo_magyarorszag__ki_mit_tud","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"A robotok és a digitalizáció terjedése a német autógyárakat is elviheti Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának kívülállóként kellene összefognia a sok száz milliárdos fejlesztést.","shortLead":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának...","id":"201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0436d36-2100-4785-9bcf-14038d67794a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","timestamp":"2019. május. 12. 10:00","title":"A lobbiharcok vakrepüléssé tették a nagy budapesti kórházreformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest-Gyékényes vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak pótlóbuszokat küldeni.","shortLead":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest-Gyékényes vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak...","id":"20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0f39-e310-4fa4-9ba5-7213d8d59344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","timestamp":"2019. május. 13. 06:15","title":"Rossz az idő, két-három órát is késhet néhány vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]