Pénteken a délire forduló szelet északnyugaton kísérhetik élénk lökések. Erősödik a nappali felmelegedés, 18-23 fok várható.

A nap második felében elsősorban északkeleten kisebb zápor, zivatar előfordulhat - írja az Időkép.

Bár nem érvényesül fronthatás, de a melegedés hatására melegfrontot jellemző tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél és kissé fokozódhatnak is. Az érintettek tompábbak, aluszékonyabbak lehetnek a megszokottnál, illetve tartósabban is tapasztalhatnak fejfájást, migrént. A fellépő tüneteken a testmozgás és a zöld tea is segíthet.

A kissé változékony időben vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, a záporok, zivatarok területén légszomj, nehézlégzés és mellkasi fájdalom egyaránt felléphet. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

Szombaton a változóan felhős-napos idő mellett elszórtan, főként északkeleten, a Duna vonalában és nyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti szél sokfelé élénk lehet. A maximumok 21 és 26 fok között alakulnak.