Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","shortLead":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","id":"20190523_orban_viktor_444_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf72a5c-7ca2-421f-88d2-9e471e249a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_orban_viktor_444_video","timestamp":"2019. május. 23. 20:13","title":"Orbán majdnem beugrott a 444-hez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Míg az EU-szkeptikus pártoknak nyújtott orosz ideológiai és médiatámogatás szembeötlő, annak is vannak jelei, hogy pénz is áramlik a keletről nyugatra.","shortLead":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott...","id":"20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0f32-25a9-498c-a543-180fc884372d","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","timestamp":"2019. május. 22. 20:00","title":"Moszkva polipként fonja körbe az Orbánt szövetségbe hívó pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tervezet szigorítás a jelenleg a fővárosban és agglomerációban forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené. ","shortLead":"Egy tervezet szigorítás a jelenleg a fővárosban és agglomerációban forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené. ","id":"20190523_szmogriado_euro5_dizel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925fa95-79d0-4a99-9771-937ced918ec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_szmogriado_euro5_dizel","timestamp":"2019. május. 23. 22:02","title":"Szigorítás: Még a viszonylag modern dízelek sem mehetnének Budapesten szmogriadókor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a bíróság épületében lett rosszul, hiába várták a tárgyalóteremben. ","shortLead":"A zenész a bíróság épületében lett rosszul, hiába várták a tárgyalóteremben. ","id":"20190524_Mentot_kellett_hivni_Lagzi_Lajcsihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db046bb3-d7bb-462f-9f7c-a6091f24f731","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Mentot_kellett_hivni_Lagzi_Lajcsihoz","timestamp":"2019. május. 24. 09:15","title":"Mentőt kellett hívni Lagzi Lajcsihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem derült fény.","shortLead":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem...","id":"20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e80f5-01b0-4120-9b1c-89b3ecab1d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"Valami hibádzik az új Google-telefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","id":"20190523_bunszervezet_vademeles_csalas_autosport_nav_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f4b84d-992b-4165-a6cf-bb4ef1abc3e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_bunszervezet_vademeles_csalas_autosport_nav_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"69 vádlottja van az autósportban feltárt 11 milliárdos csalási ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","shortLead":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","id":"20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dd67fa-f430-459e-ae7e-2667cb15e6b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"Megvan az év gyereklemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]