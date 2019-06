Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","shortLead":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","id":"20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c72bb8-fbb0-4285-827f-8eb70c44c3d6","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","timestamp":"2019. június. 20. 19:09","title":"Bekeményített szombathelyi közgyűlés: csak feltételekkel kaphat pénzt a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","shortLead":"A politikus korábban tíz éven át vezette az alföldi várost, a felkérés mégis váratlan. ","id":"20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a44109-76b6-4a62-b946-b48937589157","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Lazar_Janos_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:53","title":"Lázár Jánost kérte fel a hódmezővásárhelyi Fidesz polgármesterjelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbf294c-ad7a-40e2-9806-08c49a47e082","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lincselés egyik résztvevője azért nem kerülhet szabadlábra feltételesen, mert csak úgy érhető el a büntetés célja, ha rács mögött marad, érvelt a bíróság.\r

Több mint százzal már el is készültek.","shortLead":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több...","id":"20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b375f-b495-4ce7-bbd6-f3e272a03938","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","timestamp":"2019. június. 20. 16:03","title":"Imádni fogja a YouTube újítását, sokkal szebbek lettek a régi videoklipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef308-6644-4a95-ad01-470ee3107f7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag ösztönösen cselekedett.","shortLead":"Állítólag ösztönösen cselekedett.","id":"20190621_Oszlopnak_lokott_majd_durvan_rangatott_egy_brit_miniszter_egy_klimavedelmi_aktivistat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fef308-6644-4a95-ad01-470ee3107f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6878f4f-983c-4ae0-adf2-a6dd06b22659","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Oszlopnak_lokott_majd_durvan_rangatott_egy_brit_miniszter_egy_klimavedelmi_aktivistat__video","timestamp":"2019. június. 21. 11:54","title":"Oszlopnak lökött, majd durván rángatott egy brit államtitkár egy klímavédelmi aktivistát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7b3836-0320-4d3f-87dd-ea44fac27dc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És annak környékéé. ","shortLead":"És annak környékéé. ","id":"20190621_Tarlos_Oktober_vegennovember_elejen_kezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7b3836-0320-4d3f-87dd-ea44fac27dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3557d9-5907-41bd-a812-16563297ec48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Tarlos_Oktober_vegennovember_elejen_kezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2019. június. 21. 18:59","title":"Tarlós: Október végén, november elején kezdődhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","shortLead":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","id":"20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aaeb090-0aa6-4588-a30e-5e3ad7f33cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","timestamp":"2019. június. 22. 08:30","title":"Kiderült egy új részlet a babaváró kölcsönről – sokan fognak csalódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]