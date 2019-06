Rákapcsolnak a szúnyogirtásra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","shortLead":"Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz, volt, ahol a havi átlag fele esett.","id":"20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecae026f-644f-4801-a320-08332ecdf245","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Villamarvizek_ontottek_el_telepuleseket_tobb_megyeben_is","timestamp":"2019. június. 23. 19:06","title":"Villámárvizek öntöttek el településeket több megyében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","shortLead":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","id":"20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c13f44-5e5b-4b71-aceb-1f639353feeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","timestamp":"2019. június. 24. 13:07","title":"Gazdag külföldieket csábítana Szaúd-Arábia, de igen komoly ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült, hogy szereti a paprikás krumplit, és örült, amikor a vonal végén épp süniket néztek a hívei.","shortLead":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült...","id":"20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2443f-cb91-4770-ad96-2391edbcf5dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","timestamp":"2019. június. 22. 18:55","title":"Karácsony Gergely szereti a paprikás krumplit - beszállt a telefonos kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra nevű pénznem miatt érezte úgy, hogy fel kell szólaljon.","shortLead":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra...","id":"20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c06d17c-4786-4f88-b312-a5403eab762a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","timestamp":"2019. június. 24. 08:03","title":"A Facebook társalapítója szerint rémisztő dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres Glastonbury zenei fesztivál alapítójának a lánya.","shortLead":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres...","id":"20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03071f5-f572-4932-8052-79870f43f5ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","timestamp":"2019. június. 23. 18:25","title":"Férfitúlsúly a zeneiparban – mondja Emily Eavis, Glastonbury szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Negyedik alkalommal rendezik meg a kisfesztiválnak indult, és még mindig kicsi, de mondjuk már kamaszkorba lépett Kolorádót egy bájos és bukolikus budai parkban. Megnéztük, hogy még mindig annyira szerethető-e, mint az induláskor.","shortLead":"Negyedik alkalommal rendezik meg a kisfesztiválnak indult, és még mindig kicsi, de mondjuk már kamaszkorba lépett...","id":"20190622_Semmi_kattogas_semmi_feszules__kineztunk_a_Kolorado_fesztivalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f8e873-cc63-48fb-98fc-12aa099171fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Semmi_kattogas_semmi_feszules__kineztunk_a_Kolorado_fesztivalra","timestamp":"2019. június. 22. 16:15","title":"Semmi kattogás, semmi feszülés - kinéztünk a Kolorádó fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros–Szíjj-duó egyre jobbal leuralja a piacot.","shortLead":"A Mészáros–Szíjj-duó egyre jobbal leuralja a piacot.","id":"20190624_epitoipar_ner_meszaros_tiborcz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe9e8c-b2b9-4b44-9e46-85be7515dd75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_epitoipar_ner_meszaros_tiborcz","timestamp":"2019. június. 24. 10:40","title":"Egyre nagyobbat kaszálnak a NER-közeli cégek az építőiparon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]