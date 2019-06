Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.","shortLead":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő...","id":"20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0051d46-4ef4-416e-abb8-d9eea693d166","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. június. 29. 16:49","title":"A hét végéig marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között ott van többek között Bacsó Béla, Heller Ágnes, Ludassy Mária és Mérő László is.","shortLead":"Az aláírók között ott van többek között Bacsó Béla, Heller Ágnes, Ludassy Mária és Mérő László is.","id":"20190628_Az_ELTE_kozel_50_oktatoja_es_kutatoja_keri_ne_szavazzak_meg_az_MTAtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1c4de-af29-4fed-a73b-ecf2448bd9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_ELTE_kozel_50_oktatoja_es_kutatoja_keri_ne_szavazzak_meg_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. június. 28. 16:27","title":"Az ELTE közel 50 oktatója és kutatója kéri, ne szavazzák meg az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92fbfad-ad64-4229-84d4-a645ac98dc40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A növényt az 1980-as és 1990-as években még 550 hektáron termesztették Magyarországon, 2011-ben már csak 5 hektáron.\r

","shortLead":"A növényt az 1980-as és 1990-as években még 550 hektáron termesztették Magyarországon, 2011-ben már csak 5 hektáron.\r

","id":"20190628_Magyar_embernek_magyar_komlot_100_milliot_ad_a_kormany_uj_ultetvenyekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92fbfad-ad64-4229-84d4-a645ac98dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf4e40a-5469-43ae-824d-ad121f47b9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Magyar_embernek_magyar_komlot_100_milliot_ad_a_kormany_uj_ultetvenyekre","timestamp":"2019. június. 28. 20:40","title":"Magyar embernek magyar komlót: 100 milliót ad a kormány új ültetvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-ás déli részén sem jobb a helyzet, 10-12 kilométer hosszan megy az araszolás.","shortLead":"Az M0-ás déli részén sem jobb a helyzet, 10-12 kilométer hosszan megy az araszolás.","id":"20190629_Osszeutkozott_ket_auto_beallt_a_Balaton_eszaki_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85658fca-52ea-40f6-96f7-5773a0f62e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Osszeutkozott_ket_auto_beallt_a_Balaton_eszaki_partja","timestamp":"2019. június. 29. 12:58","title":"Összeütközött két autó, egy időre beállt a Balaton északi partja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jó, de nem is tragikus.","shortLead":"Nem jó, de nem is tragikus.","id":"20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f9e78e-2887-4e5c-92fb-198fd1a2ad0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","timestamp":"2019. június. 29. 07:59","title":"A kánikula után rá sem ismerünk az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","shortLead":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","id":"20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2751ba9b-2d4f-4473-a6fb-5f6cf324fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 16:41","title":"Több ezer járatot törölnek a Boeing Max hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","shortLead":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","id":"20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fbd34a-2844-41b7-946d-8e0f4c33b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","timestamp":"2019. június. 28. 16:24","title":"Bedeszkázott ajtóval indult el egy busz Budapestről Bajára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint az EU Oszakában, a G20-csúcstalálkozón tartózkodó állam-, illetve kormányfői helyi idő szerint péntek délután.","shortLead":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg...","id":"20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f72e7-a3a2-4803-8e8c-6fd27570eb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 08:48","title":"Eldőlt, nem Weber lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]